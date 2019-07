CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Senza controlliLe regoledei ciclistiIl traffico di veicoli aumenta e per quanto paradossale sia il Governo introduce altre regole a favore dei ciclisti. Ricordo che le biciclette devono avere in ordine meccanico: freni, fanalini, campanellino. In più alla sera i bikers o conducenti di bici dovrebbero indossare il giubbino riflettente, il caschetto e ove ci siano correre sulle piste ciclabili. Mi fermo qui, perchè a loro rischio e pericolo pochi osservano queste semplici regole, tanto nessuno li multerà mai.Rimo Dal Toso PadovaRegione...