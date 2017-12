CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaLa leadership contro la secessione è ora in Catalogna nelle mani del Partito dei Cittadini (Ciudadanos), risultato il primo assoluto nelle urne, anche se troppo debole per offrire un'alternativa di governo. La leader di questo partito si è schierata duramente contro l'indipendenza catalana anche se, a differenza di Rajoy, non ha messo l'accento sugli aspetti puramente giuridici e repressivi che, dopo il referendum repubblicano del 1° ottobre, si sono trasformati in un conflitto aspro e violento.La sconfitta di Rajoy...