segue dalla prima pagina(...) Dunque, Cdp muove non tanto mirando al controllo del gruppo Tim, bensì per impedire che l'infrastruttura da esso gestita, vale a dire la Rete, venga trasformata per finalità non in sintonia con gli interessi nazionali. E poiché, per quante garanzie il management francese intenda offrire sulla salvaguardia della Rete - anche attraverso l'annunciato progetto di scorporo - il punto di caduta finale è pur sempre una mediazione con gli interessi e la visione del gruppo Vivendi, ecco spiegato il blitz di ieri che...