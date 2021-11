Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaChe cosa pensa e che cosa sta aspettando quel 16% di popolazione over 12 che si ostina a non volersi vaccinare? È questa la fonte di delusione e, si teme, di principale tensione tra i vaccinati: come è possibile che ancora oggi, a quasi due anni dallo scoppio di questo incubo sanitario ed economico, ci siano persone ostinatamente contrarie a vaccinarsi? Ovviamente non si parla di chi non può farlo; anzi, proprio...