Sea Watch /1Il senso di colpadi CarolaAbbiamo una Carola Rackete, tedesca naturalmente, che dichiara di sentirsi in colpa per il fatto di essere bella(?) bianca germanica e benestante. Per sopire il suo senso di colpa decide di fare del bene a chi non è fortunato come lei. Meraviglioso! Ma invece di prodigarsi per malati o gente che sta veramente male, ha l'idea di dedicarsi a fannulloni, sfaccendati, magari mafiosi (nigeriani), o forse terroristi. Gente che, cosa ovvia, non vuole portare a casa sua, dove potrebbe agevolmente curare il suo...