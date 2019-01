CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sea Watch /1I migranti? A casadi quei politiciPremetto che non ho mai fatto la tessera di nessun partito. Diplomato geometra, ho fatto piangere mia madre quando sono partito come emigrante in Sud Africa. Là ho iniziato a costruire il mio futuro, senza raccomandazioni. Futuro che mi ha portato in giro per il mondo, diventando manager delle più importanti imprese di costruzioni italiane. Vedi Impregilo e Salini Costruttori, che costruiranno il viadotto Morandi. Quindi, senza paura, non posso far altro che biasimare il comportamento di un certo...