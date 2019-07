CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sea Watch / 1Conclusionierrate nel meritoVorrei anch'io aggiungere la mia modesta opinione in merito alla vicenda Sea Watch, per precisare che le conclusioni della Procura di Agrigento sono errate nel merito; non può essere giustificata la forzatura del blocco per questioni di salvataggio in quanto lo stesso era già stato effettuato prima, per cui l'atto è un vero attacco alla nostra integrità. Comunque non c'è da farsene meraviglia, qui in Italia è tutto permesso, basta guardare l'aberrante presenza di politici Italiani (Italiani?) che...