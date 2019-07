CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sea Watch /1Come fa a esserecomandante a 31 anni?Vorrei semplicemente riflettere su di un punto. Come ha fatto Carola Rackete a diventare comandante di una nave a 31 anni? Nella Marina italiana per diventare comandante di una nave bisogna superare le seguenti tappe: 1) Allievo di coperta 2) terzo ufficiale di coperta 3) Secondo ufficiale di coperta 4) Primo ufficiale di coperta ed infine comandante. Ognuna di queste tappe richiede anni di navigazione. Quando ha cominciato Carola a navigare per poter fare tutta questa carriera, a 2 anni? Voglio...