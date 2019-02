CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ScuolabusChi portagli studentiIn italia si fanno sempre meno figli, uno dei motivi è la difficoltà di portare i bambini a scuola. Molto spesso questo è dovuto al fatto che la maggioranza dei bambini hanno entrambi i genitori che lavorano più per necessita che per piacere, cosi bisogna sperare di avere i nonni o il trasporto scolastico per portare i nostri figli a scuola. L'altra sera il comune di Pianiga ha indetto una riunione dicendo che ha intenzione di sospendere il trasporto scolastico, la motivazione è che non riescono a rientrare...