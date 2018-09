CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ScuolaIn classe senzainsegnantiLanno scolastico sta per iniziare e come al solito il pianeta scuola naviga a vista. Mancano i presidi e quindi fioccano le reggenze; mancano gli insegnanti di Matematica, italiano, inglese, sostegno mentre al sud (e non solo ) molti giovani laureati non trovano lavoro; in qualche caso mancano le aule e lo si scopre la settimana prima di iniziare l'anno scolastico (ma le iscrizioni non si fanno a gennaio?). Ma le migliaia di insegnanti assunti con la buona scuola che fine hanno fatto? Non sarà che li hanno...