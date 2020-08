Scuola

Il caos

regna sovrano

Il caos regna sovrano nel nostro Paese. Il Governo dimostra l'incapacità nel gestire questa situazione, ognuno la pensa in maniera diversa. L'unica certezza è l'incertezza della famiglie, degli studenti e degli insegnanti. Serve un programma unico, una unica scelta uguale per tutta l'Italia. Partire e aprire senza garanzie e nell'assoluta impreparazione è assurdo e rischioso. Sarebbe molto più sensato rinviare l'apertura a metà ottobre dando modo di organizzare qualcosa di serio per iniziare l'anno scolastico. Naturalmente l'anno si chiuderà non più a giugno ma a luglio dell'anno prossimo.

Rimo Dal Toso

Grandi navi

La laguna

non è un porto

Comprensibile che in un Paese com'è l'Italia ci sia chi protesta per conservare un privilegio e cioè di poter ben lucrare su turisti che vengono intruppati su mega navi con lo scopo di visitare l'unicità della città di Venezia. C'è tuttavia un problema che questi lavoratori, e i politici che li supportano, non intendono affrontare: la laguna veneziana non è un porto! Quando si parla di portualità della Serenissima si deve ricordare che le navi erano con chiglia ridottissima, scaricavano le merci su zattere prima di entrare in laguna e attendevano l'alta marea. Da quando, nello scorso secolo, si è cominciato a scavare e ampliare le bocche che collegano la laguna al mare per Venezia son iniziati i problemi. L'alta marea del 1966 è stata l'avvisaglia di ciò che sarebbe accaduto proseguendo e non intervenendo sulle opere già effettuate (tipo canale dei petroli). L'idea, malsana, di poter coniugare la conservazione dell'ambiente lagunare e la città costruita in una laguna ci ha portato, 54 anni dopo, a un sistema di difesa dal mare che è evidente non funzionerà e sarà superato dalle problematiche naturali. È estremamente grave che qualcuno ancora non voglia, per ovvi motivi, capire che nessun turista verrebbe a visitare un braccio di mare con delle belle rovine chiamate Venezia. Gli esperti ci sono e da decenni non solo presentano i problemi ma indicano le soluzioni. Cominciamo ad essere cittadini coscienti e non trinceriamoci dietro il paravento dell'ignoranza per nascondere il solo individuale egoismo. A tutti consiglio una bellissima pubblicazione del Comune di Venezia (collaborazione ing. D'Alpaos e ing. Canestrelli dell'ex Centro Maree): I cambiamenti morfologici della laguna veneta. Se si ha un po' di onestà almeno intellettuale è doveroso leggerlo.

Emilio Baldrocco

Grandi navi

Venezia non è

un salotto

Punta della Dogana, stesso luogo dove qualcuno, 14 giorni prima, era venuto a festeggiare l'assenza di navi per tutto il 2020. Lavoratori e cittadini ieri hanno voluto gridare ai salotti del mondo che in tanti siamo da otto mesi senza lavoro e in tantissimi stiamo aspettando da otto anni un dialogo costruttivo tra due fazioni: navi dentro o navi fuori della laguna. I Lavoratori le navi semplicemente le vogliono come le vuole buona parte della città che lavora anche con esse. Da qualche settimana politica e Comitati sottolineano stiamo con i lavoratori e con l'ambiente, Venezia è Porto. Da cittadini che vivono e lavorano in città, pretendiamo qualcosa di più delle poche parole ideologiche ed elettorali usate. Dietro lo slogan continuano a mancare risposte ragionevoli e soprattutto il dialogo. Io non sono nessuno ma vorrei provare a fare una proposta per immaginare una via d'uscita. Tutte le idee di progetto presentante (11) non sono state condivise perché nascondono delle chiare criticità legate alla natura del territorio e alle infrastrutture. Queste criticità possono essere sciolte empiricamente solo da una sperimentazione graduale. Se ne scelgano due da portare avanti tra quelle con fase di progetto più avanzato una dentro e l'altra fuori in bocca di porto di Lido. Si accetti di sperimentare lo sviluppo di un ormeggio per due navi a Marghera e il posizionamento di un modulo di ormeggio reversibile per due navi in bocca di porto al Lido, già a partire dal 2021. In questa fase (2021/24) di transizione la Marittima resterà centrale per le operazioni di home port, assicurando un ormeggio complessivo di massimo 8 navi a Venezia (4+2+2). In questo triennio si analizzi il superamento delle criticità delle soluzioni messe in pratica, e si valuti la potenzialità per uno sviluppo compatibile con il territorio e si faccia scegliere da una commissione sopra le parti quale dei due progetti si dovrà completare per un Nuovo Porto Passeggeri della città di Venezia.

Luca Pitteri

Provocazioni

A che cosa serve

Briatore

Alcune riflessioni sulla funzione sociale del manager Briatore. Domanda: Ma l'Azienda di Briatore cosa produce? Risposta: Divertimento per i ricchi, con conseguente trasferimento di denaro dalle loro tasche alle tasche di Briatore. Domanda: Ma allora alla società italiana cosa ne viene di utile?. Risposta: Niente, l'utilità è tutta di Briatore. Obiezione alla risposta: Non è vero: dà lavoro a centinaia di persone, riducendo così la disoccupazione nazionale. Risposta alla obiezione: Vero, riduce la disoccupazione. Dobbiamo però escludere studenti-lavoratori e stranieri impiegati, che statisticamente non rientrerebbero nel novero dei disoccupati. Domanda: Bene, allora cosa producono di utile per la Nazione queste centinaia di persone?. Risposta: Niente, fanno solo da serve ai ricchi. Domanda: Si può rimediare a questa mancanza di utilità sociale?. Risposta: Sì, in teoria: sarebbero molto più utili alla Nazione se si impegnassero un poco, magari diventando operai specializzati, ed andando a lavorare nelle aziende del Nord, che ne hanno un gran bisogno. Aziende che producono beni tangibili, questi sì utili alla società italiana. Conclusione: del manager Briatore l'Italia non ne ha bisogno. Resti pure a Montecarlo, e magari si faccia raggiungere dalla manager Santanchè!

Giulio Ferrari

Referendum

Eliminiamo

il Parlamento?

Mentre ci avviamo alla data del referendum per la riduzione o meno dei parlamentari è d'obbligo pensare se non sia il caso di eliminare l'intero Parlamento, visto che ormai lo stesso è stato esautorato dal governicchio in carica. Si fa sempre più palese la necessità che il Presidente della Repubblica sia eletto a suffragio universale dal Popolo Sovrano. Un Presidente eletto dal popolo avrebbe più autorevolezza nel prendere le decisioni, quali sciogliere le Camere, mandare a casa il Governo o licenziare i Ministri non in grado di adempiere al mandato. Le prossime elezioni regionali daranno l'idea di come la pensa gran pare degli Italiani, sempre che con la scusa della pandemia e dei contagi non venga tolto il diritto, visto che con la deriva attuale c'è da aspettarci di tutto.

Celeste Balcon

