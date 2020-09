Scuola

I soldi

sprecati

Sul Tg1 sono stati mandati in onda degli spezzoni di due interventi che mi hanno fatto molto pensare. Il primo si riferiva all'audizione alla Camera della Ministro dell'Istruzione che rendeva conto delle spese che è riuscita a fare per il comparto dell'istruzione, sia per il prossimo riavvio delle scuole sia per quanto fatto da quando è diventata Ministra. Spese quantificate rispettivamente in 2,9 e 7 miliardi di euro. Il secondo spezzone si riferiva all'intervento del Presidente del Consiglio, Giuseppi Conte, fatto alla festa dell'Unità a Modena, durante il quale energicamente rimarcava, tra tanto altro, che di tutti i soldi a disposizione neanche un solo euro verrà speso inutilmente. Ebbene non per infierire contro la Ministra Azzolina, che penso ricorderò in futuro solamente per la sua foga quando proferisce, e ciò sin dall'inizio del suo mandato, la sua volontà di eliminare le classi pollaio della scuola italiana (non tenendo minimamente conto sia di quanti geni ricercati ed apprezzati in tutto il mondo siano usciti dalla scuola italiana e sia dell'attaccamento e professionalità degli insegnanti, che non ho mai avuto il sospetto fossero delle oche, anatre o galline che starnazzavano nei pollai), ma mi è venuto in mente immediatamente una scolaresca di alunni intenti a divertirsi nel giocare con i nuovi banchi a rotelle, per simulare i gloriosi autoscontri delle fiere paesane. Quello che però mi ha molto amareggiato è stato l'aver constatato che, come succedeva spesso in passato, la Ministro si gongolava solo per quanto ha speso, non le importava nulla di come avesse speso e sappiamo bene che purtroppo succede che un Ministro pensa di essere più bravo quanto più spende. Un buon padre di famiglia, per esempio, prima di spendere miliardi di euro per sostituire tutti i banchi delle scuole italiane, avrebbe fatto fare un censimento di quali tenere, perché in buono stato e funzionali, e quali cambiare perché malandati. E qua si innesta il discorso di Giuseppi fatto alla festa dell'Unità, perché nella sua sacrosanta pretesa di non spendere inutilmente neanche un solo euro non si rende conto, o finge di non rendersi conto pensando che tutti gli italiani siano abbagliati dalla sua eloquenza, che spese inutili ne vengono fatte molte. Esempio lampante per tutte: i già famosi banchi a rotelle.

Renzo Turato

Virus

Facciamoci sentire

con la CinaIl virus che ha provocato e provocherà un numero impressionante di morti in tutto il mondo, danni ingenti in tutti gli aspetti della vita, una crisi economica che ne produrrà di enormi a catena, è nato in Cina. Allora, non per dannose e inutili vendette ma, se non altro, per rispetto verso i defunti e i sofferenti, e anche per difesa davanti a possibili altri pericoli del genere in futuro, mi s arei aspettato che almeno le Nazioni che si dicono democratiche, il nostro Governo, i politici ma anche i media e i giornalisti liberi, si facessero sentire nei confronti del regime cinese! Del resto, se in Cina il virus non è stato fabbricato apposta, per lo meno per errore da certi laboratori è uscito, e se non è così (ma ci sono pesanti indizi del contrario), comunque la sua eventuale origine naturale è stata provocata e proviene da quel Paese, e in questo caso è colpevole la censura e il ritardo con cui è stata resa nota l'epidemia! Invece nulla, a parte pochi (peraltro esperti virologi) e gli Usa hanno osato accusare la Cina... niente di niente dai principali mezzi d'informazione italiani... sono esterrefatto! Evidentemente, da un lato, sono troppo accecanti gli interessi economici che ci vogliono legare (letteralmente) al colosso asiatico e, dall'altro, è troppa la soggezione che l'Europa nutre nei confronti della Cina!

Gaetano Mulè

Cinema

Nostalgia

di Mollica

Sono un appassionato di cinema e seguo ogni anno la mostra di Venezia a mezzo stampa. Volevo far notare la scarso spazio che la Rai dà in TV alla kermesse. La tanto sbandierata presenza della Rai alla mostra del cinema, a parte le cerimonie di apertura e chiusura, si riduce al Venezia Daily di 15 minuti in seconda serata su Rai movie. Troppo poco. Addirittura quest'anno hanno tagliato Cinematografo con Gigi Marzullo che pure andava in onda in orari proibitivi. La Rai è presente con lo streaming, d'accordo, ma lo streaming ha scarsa visibilità. Un evento prestigioso come la mostra del cinema ha bisogno di più visibilità da parte del servizio pubblico. Infine un ringraziamento a Vincenzone Mollica che dopo 40 anni da inviato al Lido da quest'anno si gode la meritata pensione. Non c'è mostra del cinema senza Vincenzone.

Emanuele Biasi

Referendum

La resa

di Zingaretti

Il Sì di Zingaretti nel referendum è il fallimento e la resa incondizionata di una classe politica che rappresenta solo se stessa, che vive di Giochi di Palazzo e che accetta la sua decurtazione pur di salvare la poltrona dei notabili, sacrificando i peones da recuperare poi con qualche poltroncina da sottosegretario.

Enzo Fuso

Governo

Parlamento

scomparso

Ho avuto occasione di seguire i contenuti delle conferenze stampa e l'intervista al Presidente del Consiglio, ancora una volta mi sono reso conto della sua loquacità, da buon avvocato, di parlare tanto per non dire niente e delle doti da equilibrista. Punzecchiato dall'intervistatrice in merito al MES il Premier ha dichiarato che il Parlamento è l'organo supremo per prendere una decisione. Ma mi chiedo dove era il Parlamento in questi mesi? Il Parlamento è stato spossessato di tutte le sue prerogative salvo il ricorso a qualche voto di fiducia. Con la scusa della pandemia si è assistito a un DPCM dopo l'altro e da ultimo il ricorso a pieni poteri come l'avocarsi i servizi segreti. Un vero statista avrebbe avuto argomenti e atteggiamenti più consoni al ruolo che compete a un capo di governo.

Celeste Balcon

Finanziamenti

Rovinati

dall'inefficienza

Volevo condividere le mie preoccupazioni sulle modalità di utilizzo degli ingenti finanziamenti all'Italia da parte della Comunità Europea, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei lavori. Traggo spunto da quanto segue. Giovedì mattina verso le ore 9.15 sono partito dalla mia abitazione di Oderzo - zona Brandolini, per recarmi a Mogliano Veneto. Percorsi circa 2 Km ero già in colonna e procedevo a passo d'uomo. Vedendo automobili e camion che provenivano in senso contrario, ho pensato ad un incidente e non ho cercato vie alternative che, nel tratto in cui mi trovavo, non ce ne sono. Per percorrere circa 6 km ho impiegato 1 ora e 20 minuti, quando normalmente ed anche con traffico elevato, ci si impiega al massimo 10/15 minuti. Il mio disappunto è salito alle stelle quando, una volta passato il ponte su fiume Piave, in località Fagarè della Battaglia, all'incrocio che subito dopo l'argine conduce in direzione Zenson/Monastier, ho visto che una impresa stava asfaltando una delle due carreggiate difronte all'incrocio, ripeto di una lunghezza massima di 50 mt. Mi chiedo come sia possibile bloccare per alcune ore il traffico su una strada Statale così trafficata, creando danni elevati agli utenti, forse per non pagare straordinari ai dipendenti? Non si potevano svolgere i lavori di notte? Ora la temperatura è superiore ai 20 gradi e non ci sono problemi per la stesura del bitume. Questo fatto mi fa venire forti dubbi sulla capacità di affrontare le problematiche che sorgeranno quando e se i nostri governanti avranno trovato un accordo sulle opere da fare (fibra ottica, infrastrutture ecc.). Non vorrei che noi cittadini dovessimo accollarci tutti gli oneri derivanti dall'inefficienza di chi organizzerà ed effettuerà gli interventi che verranno decisi.

Mario Furlan

