Scuola

Dov'è finito

l'insegnamento

Nel periodo già iniziato delle vacanze, strano a dirlo, ritorna all'ordine del giorno il discorso della scuola. La sonnolenza è stata lunghissima, la paralisi pressoché completa, anche se il ritorno degli alunni e degli insegnanti nelle aule diventa un segno decisivo della ripresa per l'intera economia. E della stessa salute del Paese. Era lecito sperare in questi mesi finali dell'anno scolastico in qualche simulazione di attività nelle sedi delle scuole, oltre all'insegnamento a distanza? Inoltre in opportuni interventi edilizi per incominciare regolarmente l'anno scolastico? Nonostante tutto, le scuole e gli istituti dispongono mediamente delle condizioni indispensabili per affrontare, almeno al 50%, le emergenze attuali. L'impressione è che le istituzioni scolastiche siano diventate improvvisamente senza storia, che il personale e le strutture siano andate completamente fuori uso. Pertanto il ministro ed i vertici dello Stato, del tutto incoscienti, non sanno giocare la partita, né fare affidamento su una squadra ed intravvedere lo stesso campo da gioco. Il discorso prevalente, anche nella scuola, continua ad essere quello delle distanze, delle mascherine e di quei particolari utili ad esorcizzare il contagio. Di formazione ed insegnamento veri quasi nulla. Preoccupazione legittima quella del contagio, se serve a superare gli ostacoli e le insidie. Comportamento obbligatorio, specie nei tempi lunghi di questa emergenza. Sembra, invece, che si voglia paralizzare l'azione ed il desiderio della normalità con interventi dettati soprattutto dalla paura. Spesso in Italia ci si innamora in modo pretestuoso delle regole e delle stesse leggi con il desiderio poi di trasgredirle. Le linee guida, senza un esercito preparato a disposizione (vedi insegnanti, presidi, personale scolastico..) sono pura retorica e possono ripetere i tragici errori dei luoghi dove l'epidemia venne affrontata in modo astratto dall'alto, senza l'indispensabile supporto della base territoriale. L'autonomia è un'arma a doppio taglio. In questo momento, se ben usata, è l'unica necessaria.

Luigi Floriani

Mascherine

Chi non si cura

del prossimo

Che i veneti siano più ligi che di buon senso, non si scopre oggi. La riprova ad esempio è che da quando è stato revocato l'obbligo di mascherina all'aperto, in giro se ne vedono poche. Eppure il virus-rischio continua a serpeggiare-persistere. Ecco che finché non avremo per lo meno una cura specifica, quando capita di incontrare qualcuno senza cautela-rispetto per il prossimo, chicchessia, qualcuno che smascherato' è un pericolo per gli altri, bisogna scocciarsi a non averci a che fare finché non si potrà interagire in sicurezza. Soprassedere per timidezza o pigrizia o eccesso di tolleranza-gentilezza, sarebbe un'inescusabile rinuncia al principio di precauzione, una monata, come si dice da queste parti. Idem con chi solitamente buttandola in ridere con un linguaggio colorito da commedia dell'arte, si impone facendo sembrare sbagliato-pedante e fifone chi non ha già dimenticato la pandemia. Perché anche se l'esubero di normazione è protesa quasi esclusivamente a ripristinare l'andazzo che c'era prima di covid-19 (quando già urgevano tante riforme) invece che ad escogitare soluzioni per conviverci in sicurezza, è davvero una grande delusione la mancanza di rispetto per i morti, gli ammalati, il personale medico, e i sacrifici socioeconomici fatti fin qui.

Fabio Morandin

Economia

Luce e gas, ritocchi

contro i consumatori

Ancora una volta vengono penalizzati i consumatori:

- si riduce del 6,7 % il costo del gas, riduzione che non comporta un beneficio sostanziale ai consumatori, visto che in estate, con i riscaldamenti spenti, il consumo per le famiglie va praticamente a zero.

- si aumenta invece del 3,3% il costo dell'energia elettrica, senza comunque giustificare questo aumento con precise e concrete cause, proprio in estate quando per utilizzo dei boiler e soprattutto dei condizionatori, i consumi in particolare delle famiglie aumentano di almeno tre volte!!!

Quindi siamo ancora in presenza di una collaudata furbata che penalizza gli utenti.

Grazie, grazie ancora.

R.S.

Lettera aperta

Gay pride, non c'entra

l'uguaglianza

Pride. Trovo fuori luogo che una bandiera sia titolata uguaglianza laddove invece è di parte. Anzi di una piccola parte della cittadinanza. Non tutti - quindi non uguaglianza - sono come li definite con tutte quelle sigle. Inoltre mi fa specie che il progresso sociale, secondo voi, si fondi principalmente sugli aspetti sessuali degli individui. Chi crede che il progresso sociale sia rappresentato dalla esibizione, più o meno velata, di vagine, di falli, di glutei e frammischiamento di questi, a mio parere distorce la realtà alla miseria di voglie e pulsioni preistoriche. Non rappresentate nulla se non voi stessi e le vostre debolezze.

Alberto Stevanin

Redditi

Cococo

e bonus negati

In questi giorni ho aiutato la figlia 28enne a inviare il 730/2020 precompilato. Con nostro rammarico abbiamo scoperto che, pur avendo lei percepito un reddito complessivo da lavoro dipendente e assimilati di soli 13,500, non ha diritto al bonus Irpef (bonus Renzi, pari a 80/mese), la cui intera somma quindi ha provveduto a restituire al fisco.

Impossibile in questi giorni avere una risposta dall'Agenzia delle entrate o da qualche Caf, ma sembra che la ragione potrebbe risiedere nel fatto che, oltre ai tre lavori a tempo determinato, lei ne abbia avuto anche uno come collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.)che sarebbe incompatibile con il bonus Irpef.

Non so quale cattiva fama goda quest'ultima tipologia di lavoro presso il ministero dell'Economia e delle finanze e quale frode il legislatore ha inteso combattere, escludendo i relativi redditi dal diritto di percepire il bonus Irpef.

Certo è che la banale realtà con cui si deve scontrare un cittadino è ben distante dai roboanti annunci e dal profluvio di misure e interventi a favore dell'economia e delle categorie più deboli che lo Stato dice di aver emanato.

Ironia della sorte, l'Inps, alcuni giorni fa, ha comunicato alla figlia di aver respinto la domanda per il bonus Covid-19 (600), nonostante nei termini previsti lei avesse allegato il contratto di co.co.co che stava svolgendo. Si potrebbe dire bechi e bastonai,

Francesco Brichese

San Donà di Piave

