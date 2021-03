Scuola

Dad, perché

queste differenze?

Scrivo per manifestare la mia disapprovazione per la scuola. Mio figlio frequenta la terza media a Villafranca Veronese e, come tutti, sarà in didattica a distanza dal 15 Marzo. Il problema è che faranno lezione per sole 16 ore settimanali! Incredibile E i professori cosa fanno nelle altre ore? Lo chiedo perchè invece per mia figlia che frequenta la prima media a Sirmione in provincia di Brescia le lezioni seguono l'orario normale e cioè 6 ore al giorno per 5 giorni la settimana. Come è possibile?

Attilio Bonuzzi

La risposta /1

Non imponete

stili di vita

Caro direttore,

vorrei rispondere a due lettori di cui lei ha commentato la lettera. Uno con firma della signora Marisa Lanaro di sabato scorso e quella del signor Antonio Crivellaro di domenica. Alla signora Lanaro dico semplicemente che se per tutta la vita ha fatto la casalinga bagnando fiori e uscendo di casa il minimo possibile può farlo senza pensare di far condividere il suo comportamento anche dagli altri. Ciascuno ha il suo stile di vita e chi è stato abituato per tutta la vita a viaggiare, fare immersioni, camminare in montagna per i rifugi non può rinchiudersi senza sofferenza. Che lei si faccia silenziosamente i fatti suoi. Al signor Crivellaro rispondo che anche lui può fare quello che vuole autoincarcerandosi in casa e chiamando in aiuto le giovani marmotte per portargli a casa tutto quello che gli serve per sopravvivere, ma non imporlo anticostituzionalmente a chi evidentemente ha avuto uno stile di vita diverso dal suo. Il signore che evidentemente di medicina non capisce nulla sappia che, chiudendo in casa gli anziani, le rianimazioni non si riempiranno di malati Covid ma di infartuati e di ictus.

Arturo Seguso

Venezia

La risposta /2

Non sono

da clausura

Ho letto la sua risposta al sig. Crivellaro: io sono una 72enne pensionata ancora in gamba. Non me la sento di rimanere in clausura e sono pienamente d'accordo con lei.

Ida Bastianello

Vaccini /1

Una statistica

senza senso

Come insegnante ho ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Sono contenta di averlo fatto e lo rifarei nonostante le polemiche di questi giorni. Mi ha infastidito però leggere nel Gazzettino di sabato u.s. le affermazioni della dott.ssa Russo: su 48.500 dosi somministrate in regione sono state segnalate solo 349 reazioni tutte lievi. Segnalate da chi, a chi? Tra i miei colleghi che hanno ricevuto il vaccino, tutti hanno manifestato reazioni, che fortunatamente riteniamo lievi e che si sono risolte nel giro di 48 ore, ma nessuno ci ha chiesto di segnalarlo. Io mi ritengo fortunata: ho avuto solo febbre (38°4'), mentre tra i colleghi c'è stato forte mal di testa, dolori alle ossa e alle articolazioni, difficoltà di concentrazione. Nessuno si è stupito: faceva parte del pacchetto. Chi, come me, ha chiesto un giorno di malattia ha contattato il proprio medico, ma non credo che egli fosse tenuto a segnalarlo a chicchessia; altri hanno preferito, anche per evitare la decurtazione dello stipendio, chiedere un giorno di permesso; qualcuno ha potuto sfruttare il giorno libero o la domenica. E allora che significato ha quel numero: 349? Non così funziona la statistica!

G.V.

Venezia

Vaccini/2

Serve una lista

di persone pronte

Molte persone che prenotano la vaccinazione non si presentano addirittura senza dare disdetta. Il fenomeno è così grave che, ad esempio, in questi ultimi giorni a Treviso la psicosi Astrazeneca ha costretto i sanitari a cercare a lungo invano i sostituti. Si potrebbe allora predisporre una sala d'aspetto per persone disponibili a sostituire i rinunciatari. O meglio, si potrebbe preparare una lista di recapiti telefonici di persone pronte a qualsiasi ora a farsi vaccinare al posto di chi dà disdetta o non si presenta. In tal modo la campagna vaccinale proseguirebbe senza alcun intoppo e senza sprechi del prezioso vaccino.

Andrea Conz

Padova

Vaccini /3

Massì Astrazeneca

agli anziani

Premetto che sono un convinto sostenitore dei vaccini, tant'è che da sempre faccio quello antinfluenzale. In questi giorni scoppia il caso AstraZeneca, e 8 paesi in Europa lo bloccano, in Itala ovviamente NI Mio papà, 88enne in ottima salute venerdì 12 telefona al CUP di Venezia per sapere quando potrà vaccinarsi, visto che la mamma 80enne ha già fatto il Pfizer, il centralinista gli dice che a Venezia sono pieni di vaccini e che può presentarsi già domenica 14 Un amico del papà chiama e prende appuntamento ma chiede per scrupolo che vaccino verrà usato: la risposta è abbiamo solo AstraZeneca perché non lo vuole nessuno. Ma allora prima Astra poteva essere somministrato solo fino ai 55 anni, poi rettifica fino ai 65, e adesso siccome non lo vuole nessuno che facciamo? Ma semplice lo facciamo agli ultra ottantenni tanto se muoiono chi se ne frega

A.B.

Vaccini /4

Grazie all'Ulss 6

euganea, tutto ok

Siamo due neo-ottantenni della Provincia di Padova, vaccinati per il Covid di recente, nelle due strutture apposite dell'Alta Padovana: a Loreggia e a Cittadella. Sentiamo il bisogno di esprimere la nostra riconoscenza per le cure e premure dimostrate dalla nostra ULS 6 Euganea nell'erogarci il vaccino, sia per l'accoglienza, sia per la perfetta organizzazione, sia per il gentile accompagnamento dei numerosi volontari, giovani e competenti, in un clima di efficienza e fraternità. Siamo due amici da lunga data della classe 1941, che pur abitando in due zone diverse dell'Alta Padovana, abbiamo verificato lo stesso trattamento. L'operazione, per noi e auspichiamo così per tutti, è andata bene, senza malaugurate conseguenze, e ci sentiamo privilegiati di aver usufruito di questo servizio tra i primi, in forza dell'età, non per meriti o privilegi speciali. Grazie al buon servizio della nostra ULS 6 Euganea.

Prof. Bruno Caon (docente in pensione e scrittore)

San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Don Diego Carretta (parroco in pensione e viaggiatore),

San Giorgio in Brenta (Pd)

Vaccini /5

Ulss di Treviso,

esistono gli imprevisti

Qualcuno può spiegare all'USSL 2 di Treviso che per rispetto alle persone più fragili esiste anche la programmazione per affrontare imprevisti di questo tipo. È sempre la solita povera Italia. La credibilità è la ricchezza di ogni persona, ma lo è ancora di più per i giornalisti.

Fulvio Fronzoni

Vaccini /6

Non sono giornalista

ma cardiopatico

Ma come, ci sono rinunce e per non buttare invitano i giornalisti?! Mentre io settantasettenne cardiopatico devo aspettare le liste proclama di Zaia?! (Imprecazioni!!)

Boris Brollo

Vaccini /7

Quando tocca al

settore trasporti?

La stampa riporta puntualmente le notizie dei tagli previsti per gli addetti al trasporto pubblico, scioperi per il rinnovo del contratto di lavoro e problemi di deficit delle aziende che stanno attraversando questo delicato momento. Nessuno però fa previsioni e non se ne parla di quando verranno vaccinati questi lavoratori, sono costantemente a contatto con il pubblico. Non si ritiene che questa categoria sia particolarmente a rischio di contagio? Si aspetta forse che ci sia un naturale esodo con la collaborazione del Covid?

Marino Padoan

Lido di Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA