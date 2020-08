Scuola

Assunzioni

ed efficienza

Il ministro Azzolina annuncia 84.000 nuove assunzioni tra insegnanti e personale scolastico. Sono felice per la scuola, per gli studenti e per i precari che finalmente troveranno un posto fisso. L'entusiasmo non deve però far dimenticare che nella scuola una cosa sono gli annunci un'altra la realtà. Le ultime assunzioni (mi sembra 50.000) erano partite con le migliori intenzioni ma poi sono arrivati nelle scuole potenziatori che non servivano e che sono stati impiegati come tappabuchi, insegnanti dal meridione che dopo un anno si sono licenziati o hanno ottenuto il trasferimento lasciando così al Nord le cattedre vacanti. Potrei andare avanti ma mi fermo qui. Nella scuola è giunto il momento di superare le vecchie logiche ed efficientare tutto il sistema a cominciare dalla programmazione e dal merito.

Lino Renzetti

Ambiente

Come fermare

il consumo del suolo

Da qualche anno il vento e la pioggia causano grandi dissesti del territorio e gravi danni ad intere comunità. Il Veneto è tra le regioni italiane maggiormente colpite, come mai era accaduto. Gli esperti chiamano in causa i cambiamenti climatici che insieme al consumo di suolo nel nostro Paese rende più vulnerabile l'ambiente e la vita. Gli ultimi dati da parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente ci dicono che le regioni dove il suolo consumato supera il 5%, con i valori percentuali più elevati sono la Lombardia (12,1%), ed il Veneto (11,9%). Questo fa aumentare l'inquinamento atmosferico, deleterio per la salute umana (vedi anche virus) e l'inquinamento delle falde acquifere, già messe a dura prova dal Pfas. Purtroppo in Veneto invece di favorire un piano intelligente e dinamico di recupero delle migliaia di strutture già esistenti, molte in stato di abbandono, si preferisce distruggere l'ambiente, il verde, l'agricoltura, per dare nuove concezioni edilizie anche dove non servono. Servirebbe invece piantare milioni di alberi, sia per fermare le grandi alluvioni e soprattutto per ridurre la temperatura atmosferica rea delle bombe d'acqua. Invece nell'ultimo decennio solo tantissimo cemento, soprattutto nelle zone turistiche nonostante la domanda sia in costante calo. Le nascite sono sempre più in calo, e questi milioni di posti letto se bimbi non ne nascono, per chi?

Tania D'Alvise

Cittadella (Padova)

Assunzioni a scuola

Superare

le vecchie logiche

Lino Renzetti

Mascherine

Zingaretti

non è indagato

Nella risposta fornita al sig. Barbieri, sui ritardi e negligenze Covid conclude con una serie di interrogativi sull'azione governativa e della Regione Lombardia nell'adozione di provvedimenti drastici a seguito segnalazione del CTS. Io mi pongo semplicemente una domanda che dovrebbe coinvolgere anche il mondo giornalistico destinatario di inchieste, reportage ed altro: non è che alcuni settori economici o Associazioni di categoria di quella Regione abbiamo avuto un ruolo di freno per prorogare al massimo interventi che sicuramente avrebbero inciso sul piano economico quindi il problema salute secondario al problema economico? Del resto si parla di una area molto industrializzata. Per quanto riguarda lo scritto del Sig. Gritti di Venezia senza dilungarmi troppo faccio presente che: il governo giallo verde (Lega- M5S) non è stato eletto come questo, poi, e qui spetta ai giornalisti attingere notizie vere, faccio una distinzione cioè Fontana Lega pare indagato per frode in pubbliche donazioni e non per donazione mentre Zingaretti non è indagato ancora per la questione mascherine anche se contrariamente alle solite sparate salviniane ci sono indagini in corso che al momento non implicano direttamente il ruolo del presidente Regione Lazio per cui al massimo il problema è vedere come recuperare le risorse già impegnate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali. Infine Zingaretti pare non essere implicato direttamente in questa vicenda né avere parenti coinvolti o società a lui vicine. Concludendo per la funzione di diritto di informazione prevista dalla Costituzione spetta a Voi giornalisti cercare di accertare la verità ed evitare la propaganda.

Romano G.

Cittadella (Pd)

Decreto d'agosto

Meglio dare

i soldi alle famiglie

Cento miliardi nel decreto agosto firmato dal premier Giuseppe Conte. Molti di questi sotto forma di incentivi andranno al sud. Bene forse, ma se poi come accaduto mille altre volte saranno sperperati o peggio andranno in mano alla delinquenza organizzata da noi non era meglio distribuirli alle famiglie in difficoltà e magari con figli minorenni sulla strada?

Decimo Pilotto

