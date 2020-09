Scuola /1

Un'occasione

per i ragazzi

Inizia la scuola e ho sentito molti giudizi più critici che positivi, ma credo che comunque sia un inizio. Viviamo in un mondo pieno di internet dove si può fare quasi tutto con un semplice click, si può mettere un like come una critica tutto con estrema semplicità spesso solo per cercare quei famosi 5 minuti di notorietà. Ora invece vedo per i ragazzi una opportunità di dimostrare materialmente, seguendo le linee guida del governo, il rispetto della propria salute e delle altre persone; per i ragazzi più grandi fare da esempio a chi inizia un nuovo percorso scolastico; vedo nei ragazzi rispettosi un aiuto agli insegnanti chiamati ad un supplemento del loro lavoro. Che le regole valgano per tutti: intanto iniziamo con fiducia e speranza, da qualche parte bisogna partire. Ma anche aver il coraggio di ammettere i propri errori.

Alberto Pola

Mirano (Ve)

Scuola/2

Chi ha disegnato

quei banchi?

Ho visto sul Gazzettino nella cronaca di Treviso i banchi assegnati agli studenti degli istituti superiori. Mi piacerebbe conoscere il genio che li ha disegnati. Povera Italia e poveri Italiani quanti soldi buttati via.

Dario Verdelli

Villorba (Tv)

Assembramenti

Negli autobus sì

nelle banche no

A questo punto una domanda sorge spontanea: com'è che in vaporetto/tram/autobus si può viaggiare tutti vicini vicini, sempre ben mascherati, e invece in banca, all'ufficio postale o negli uffici comunali bisogna rimanere fuori, prenotare giorni prima possibilmente telefonando, ed avere mille accorgimenti? Premetto che io non sono una lavoratrice in nessuno di questi settori però mi chiedo? Forse che gli impiegati delle banche, degli uffici postali o del comune hanno un valore maggiore rispetto ai battellieri, agli autisti e ai controllori? Sarà normale?

Annalisa Ricevuti

Gli attacchi

La democrazia

di sinistra

Ho 70 anni e non ho ricordi analoghi per quanto sta succedendo in questi giorni di campagna elettorale, francamente mi sembra di vivere in un clima irrazionale inedito, direi alieno e cito un esempio, queste le parole di Nicola Zingaretti ospite di Sky Tg24: «Chi insulta decine di migliaia di donne e uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a mani nude, combattendo contro le destre di Salvini e Meloni, meritano rispetto». La mia domanda è: i partiti di destra sono il mostro ideologico virtuale da combattere? Che come un virus si è insediato nel cervello dei vari Zingaretti? Al contrario stiamo assistendo proprio in questi giorni a ripetuti episodi di disturbo organizzato durante comizi di esponenti della Lega e Fratelli d'Italia e non il contrario. Che la miglior difesa sia l'attacco è indubbio ma forse si stanno sbagliando, attualmente la sinistra è al governo e da come si stanno comportando sono loro il pericolo per la nostra democrazia, o dobbiamo ritenerci tutti imbecilli?!

Giuseppe Ave

Referendum/1

In pericolo

la democrazia

Le motivazioni apparenti del referendum per ridurre il numero dei parlamentari sono legate al risparmio, nella realtà é un modo per tagliare la democrazia. Il contenimento delle spese é risibile, circa un euro procapite all'anno, mentre se vincono i Sì si riduce pericolosamente la rappresentatività e la possibilità dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Così si svilisce il ruolo del parlamento e si assai sopra alla carta costituzionale.

Gabriele Salini

Referendum/2

Tagliamo

i parlamentari

Ci dicono che il motivo dei NO é timore di perdere la rappresentanza di alcuni peones. Se ciò significa solo l'abolizione di alcune passerelle non può essere gran male. Non è impossibile, subito dopo, assegnare zone di rappresentanza in modo da ridistribuire la riduzione dei parlamentari. Può farlo autonomamente ogni partito. Oggi, con la più numerosa pletora mondiale di rappresentanti politici (e di tutto ciò che ne segue) vediamo come sono rappresentate da sempre le zone terremotate. O la rete idrica nazionale. O la pesca di certe regioni. O come si é controllata la viabilità in tutti i settori nazionale, regionale, provinciale, e persino comunale. O la sicurezza. O i bambini di Bibbiano. O la certezza del diritto. Senza parlare dell'economia e dei contribuenti vessati. O dei sistemi di certe banche. O di tanti insabbiamenti. O degli sprechi che nessuno impedisce. cc.... Minor numero darebbe maggiore visibilità e controllo su ciò che fanno. Che ci stanno a fare quelle piccole figure se non a prendere stipendi che non tutti prenderebbero nella vita civile? Adeguiamo il numero dei rappresentati con tutti gli altri Paesi, per questa politicanza parassitaria. Se qualcuno vuol fare il conto, vediamo invece quanti italiani vivono di politica. Ci sono altri lati della politica da sfoltire. Non é possibile che l'unico business redditizio, oggi sia la politica.

Orlando Bergonzi

Covid 19

I silenzi

di Trump

Dopo aver minimizzato in pubblico la gravità dell'epidemia coronavirus e dopo aver accusato la Cina di aver taciuto la letalità del virus, ora si scopre che il presidente Trump sapeva la reale minaccia sanitaria già nel mese di gennaio scorso. Ha mentito al popolo americano e al mondo intero. Gli elettori non dovranno dimenticarlo alle prossime elezioni americane.

Gabriele Salini

La dittatura in Cile

L'11 settembre

del 1973

Il mio 11 settembre data 1973 ed è, a 47 anni di distanza, indelebile, come fosse ieri. Il Presidente del Cile Salvador Allende, eletto dopo la vittoria alle elezioni di 3 anni prima, siede nel suo ufficio alla Moneda quando riceve una telefonata: è il generale Augusto Pinochet, il traditore squallido, che offre ad Allende la salvezza in cambio di una via di fuga. Il Presidente rifiuta ed il traditore invade Santiago coi carri armati assaltando il palazzo presidenziale mentre l'Aeronautica sorvola il cielo della capitale a protezione del golpe. Salvador Allende viene ucciso, la primavera cilena soffocata in un bagno di sangue col beneplacito attivo degli USA che avevano inviato da tempo un manipolo di consiglieri ad istruire ed aiutare l'esercito cileno. Inizia la più disumana e truce dittatura di tutta l'America Latina che farà proseliti anche nelle nazioni vicine, basti pensare all'Argentina di Videla, e porterà all'eliminazione con ogni mezzo di decine di migliaia di innocenti, torturati, seviziati senza pietà per la sola colpa di voler essere liberi. Saranno chiamati Desaparecidos perchè di loro non si saprà più nulla, prelevati all'improvviso a forza dalle loro case, a scuola, al lavoro, in chiesa e scomparsi nel nulla. «Delle ossa di questi giovani dimenticati è seminata tutta l'America Latina» dirà il grande poeta e scrittore Roberto Bolano. Tra le tante vittime innocenti ricordo con affetto Victor Lidio Jara Martinez,c antautore, musicista, regista teatrale e poeta, uno degli autori più importanti e conosciuti della Nueva Cancion Chilena barbaramente massacrato 5 giorni dopo il golpe.

Vittore Trabucco

Treviso

