Scenari politiciLa penosaitalianitàStiamo assistendo in questi ultimi giorni ad una manifestazione di italianità che, da qualunque parte la si guardi, non si può che definire penosa. Abbiamo anche noi i nostri musicanti di Brema, che partirono per suonare e finirono per soggiornare. Il primo, dopo aver per anni gridato Forza Vesuvio!, è ora costretto a subire i rimbrotti e le correzioni etico morali di un giovanotto nato in una città in cui si va tranquillamente in moto senza casco, e al posto della targa si appiccica un santino. Civiltà...