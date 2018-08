CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scelte di governoLa rotturaè solo con RenziMi trovo in piena sintonia e provo una sensazione di rivincita mentale liberatoria nel leggere il Trend di M. A. pag. 8 Gazzettino 10/8. È davvero opprimente l'azione demolitrice che l'esecutivo del cambiamento (nuovismo) sta mettendo in atto per distruggere cose buone del passato più o meno recente (passatismo). Quello che sta avvenendo nella sedicente nuova politica italiana è una guerra assurda, disonesta e che porterà alla miseria. Perché non rompere, in nome del cambiamento, con tutto il...