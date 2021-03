Scatti&Riscatti

Il grande merito

di Gorbaciov

Leggo oggi, come di consueto, la pagina Scatti&riscatti, di Carlo Nordio. Lettura, come sempre, assai preziosa. Sintesi, acume e rilevanza dei temi trattati: questo trovo sempre nei saggi di Nordio. Grazie a Nordio e grazie al Gazzettino che lo ospita. Una considerazione sul pezzo di Gorbaciov: ho sempre pensato che egli fu il becchino della fine dell'URSS ma ho anche sempre pensato che senza di lui la fine sarebbe stata ben più cruenta e questo è un grande merito che gli va ascritto. Devo aggiungere, io che da ragazzo manifestavo contro Reagan ed il suo dispiegamento dei missili Cruise in Sicilia, che il ruolo del presidente degli USA fu positivo in quel contesto. Seppe osteggiare quanto bastava e seppe assecondare quanto serviva. La pace mondiale fu salva con buona pace di certo pacifismo occidentale.

Mauro Piva

La mozione regionale

Alla ricerca

di capri espiatori

Non sfugge, spero ai più, la gravità della mozione n.29 presentata in Consiglio Regionale da Fratelli d'Italia sulla sospensione di contributi ad associazioni che si macchiano di riduzionismo e/o di negazionismo nei confronti delle foibe e dell'esodo istriano fiumano e dalmata. La mozione votata da ben 38 consiglieri e ignorata dall'opposizione non fa onore a una istituzione, che assegna alla politica il compito di sostituirsi agli storici nel decidere se un convegno, una ricerca, uno studio, siano fondati o meno. La storia ci offre numerosi casi in cui la politica ha usato strumentalmente teorie filosofiche o scientifiche, per piegarle ai propri fini di parte. Quando si è in guerra, o meglio quando si invade dei popoli e li si sottopone a una spoliazione linguistica e territoriale, le atrocità vengono commesse sia dagli occupanti che dagli occupati per reazione. Per capire e non per giustificare o negare le vicende storiche vanno contestualizzate. Nel nostro caso dalla fine della Prima Guerra Mondiale al 1947. E comunque, numerosi sono i progressi compiuti verso una pacificazione consapevole che ha portato all'adesione della Slovenia e della Croazia all'Unione Europea. Altri Paesi della ex Jugolavia hanno inoltrato domanda di farne parte. La mozione votata dal Consiglio Regionale non aiuta in questa direzione, cerca, invece, capri espiatori, tra cui l'ANPI, la quale è un Ente Morale che, attraverso una convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Università e la Ricerca, svolge un importante ruolo pedagogico e formativo nelle scuole e nella società proprio nella conoscenza della storia e della Costituzione.

Cosimo Moretti

presidente Sezione ANPI Giannetto Magnanini

Martellago (Ve)

La somministrazione

Vacciniamo anche

nei cinema

Si parla di accantonare (giustamente) la stupidità costosa (tipo banchi a rotelle - oltre 400 milioni gettati) delle cosiddette primule per le vaccinazioni. Non capisco perchè, tra i vari luoghi di somministrazione (caserme, hangar, parcheggi, ecc.) non vengano menzionati i cinema ed i teatri, ora malinconicamente chiusi. Dietro adeguato compenso, potrebbero essere accuditi dai gestori, che così vedrebbero uno spiraglio di luce nelle tenebre che da un anno li avvolge.

Maurizio Legrenzi

Scuola

Il cambio

dei voti

Sono un maestro in pensione che prima insegnò negli anni '60 nelle scuole elementari e poi fu segretario in una direzione didattica (scuole elementari e materne). Ebbi modo verso gli anni '70 e '80 di assistere alla sostituzione, per chiari motivi ideologici, dei voti (fino al 10) con i giudizi (ottimo, distinto, buono, ecc.) e ciò per non mortificare gli alunni più scadenti (ed era vietato bocciare). Le scrivo perché assisto con sconcerto, nel corso di quest'anno scolastico così difficile, alla medesima operazione effettuata presumo dal cessato governo Conte 2 tenendo un profilo talmente basso che soltanto pochi giornali, e in poche righe, ne hanno parlato. Ho assistito al disorientamento di una mia pronipote volenterosa e brava, frequentante la 4a elementare, che si è vista proprio in questi giorni improvvisamente cambiare le votazioni ben comprensibili (10, 9, 8, ecc.) in cervellotici giudizi (avanzato, intermedio, base, ecc.) assolutamente incomprensibili. Ho l'impressione che queste nuove valutazioni rispondano a una ben definita ideologia egualitaria tanto cara a quei partiti del cessato Conte 2 che ci ha fin qui governato.

Gianni De Vecchi

L'editoriale di Prodi

I due argomenti

dimenticati

Ho letto con grandi interesse ed attenzione l'articolo del Prof. Prodi, dalla cui esperienza c'è sempre da imparare. Mi pare che però questa volta trascuri, e io credo volontariamente, due argomenti determinanti a spiegare la situazione di quel Continente immenso e ricchissimo di risorse naturali. Mi riferisco alle forniture di armi, che non si limitano certo ai kalashnikov, e allo strapotere e iper sfruttamento da parte delle grandi multinazionali. A mio parere, se non si interviene qui, si fan solo chiacchiere.

Enrico Mazza

Senza mascherina

Ma quanto multe

sono state fatte?

Lei conosce il numero, anche approssimativo, delle sanzioni individuali che sono state elevate nel Veneto nei confronti di coloro che non rispettano le norme antivirus? Le chiedo ciò in quanto giorni fa sono passato di fronte ad un bar che aveva tavolini all'aperto. Ho fatto notare al gestore che molti suoi clienti, terminata la consumazione, non indossavano più la mascherina e rimanevano tranquillamente seduti chiacchierando anche senza rispettare la distanza di almeno un metro e, ripeto, senza mascherina. Il gestore mi ha detto che per lui era una battaglia persa. I clienti se ne importavano dei suoi richiami e se avesse richiesto l'intervento di chi avrebbe dovuto far applicare la legge, l'unico ad essere sanzionato sarebbe stato lui. Magari anche con la chiusura del bar. Non aveva mai visto multare i veri trasgressori. Chissà se è vero. Ma qualche dubbio mi assale. Quanti trasgressori individuali sono stati sanzionati?

Luigi Barbieri

Ressa a Venezia

Da Trenitalia

convogli aggiuntivi

In riferimento all'articolo Ressa sui treni e in centro nuovo assalto a Venezia: si teme l'effetto-contagi, pubblicato lunedì 1 marzo, Trenitalia precisa che domenica 28 febbraio, per consentire ai viaggiatori di raggiungere e ripartire da Venezia, nelle fasce orarie di maggior frequentazione sono stati istituiti 16 treni aggiuntivi otto fra le 9 e le 11.30 e altri otto fra le 17 e le 20 per un totale di circa 7.500 posti occupabili in più nel rispetto delle normative anti Covid19. Inoltre, si evidenzia che tutti i treni hanno viaggiato rispettando il limite di passeggeri consentiti dal DPCM in vigore.

Ufficio stampa Trenitalia

Giacomo Pagone

