Penso di essere in grado di rispondere alla lettera del signor Angelo Campagner, pubblicata il giorno 8 settembre scorso, nella quale il Campagner si chiedeva perché in occasione delle scarcerazioni dei pericolosi mafiosi, per paura che si contagiassero da Coronavirus se fossero rimasti in carcere, ci fosse stato da più parti un silenzio assordante. Orbene nella trasmissione TG2 Post del giorno 17 settembre (trasmissione di approfondimento che va in onda nei giorni feriali subito dopo il TG2 delle ore 20,30) fra gli ospiti c'era anche l'onorevole Nicola Marra, di cui non ero a conoscenza del suo ruolo nel governo, che si è qualificato come deputato del partito 5Stelle e presidente della commissione parlamentare antimafia. Poiché uno più uno fa due, io un po' malignamente ho pensato che questa spiegazione potesse in parte soddisfare la giusta domanda del sig. Campagner. Evidentemente l'onorevole Marra conosce bene la Divina Commedia ed in particolare i versi in cui Dante afferma che i panni sporchi vanno lavati in Arno.

Renzo Turato

Dobbiamo purtroppo giocoforza prendere atto che l'Italia nel nel mondo non gode di molta considerazione, anche se molti nostri concittadini per le loro indubbie capacità onorano il nostro paese. Ci sono delle nazioni che oltre ad invaderci illegalmente con i loro cittadini, poi invadono anche le nostre acque territoriali per pescare, sperando tuttavia che non fossero in quei posti con altri scopi. Fermati dai nostri militari per controlli, si permettono pure di speronare le imbarcazioni della guardia di finanza, una attività già collaudata da fraulein Corolla, che per questa azione sembra non essere perseguita dalle nostre leggi, anzi ha ricevuto elogi e attestati di simpatia, alla fine di questa farsa, ha pure cercato di denunciare il nostro ministro degli interni. E che dire di quel dittatore della Cirenaica, il maresciallo Haftar, che ha sequestrato una nostra barca in acque internazionali per poi usare il ricatto per la restituirci i nostri concittadini. Vedremo se il governo italiano cederà come al solito, a questi vergognosi ricatti. Per non tediare e continuare all'infinito con tutte queste negatività, cito per ultimo il Recovery fund, dato per sicuro nelle nostre casse, tuttavia e se poi arriverà, non sarà di sicuro a breve termine, si dovrà poi restituirlo e non so in che modo. Purtroppo ahinoi malgrado le nostre molte eccellenze, che il mondo ci invidia, siamo sempre alla canna del gas e questo fintanto che continueremo ad essere in mano a degli politicamente incapaci, bravi solo a fare i loro interessi.

Ugo Doci

Comandano i soldi (che non ci sono), comanda una politica che non sa decidere, così come non ha deciso a febbraio causando sfracelli, sotto la pressione di chi vuole tenere tutto aperto. Arrivati a 3000 contagi e una trentina di morti al giorno, ovvero 700/900 morti al mese, accettando movide, cose inutili come il calcio, assembramenti vari e aperture continue, sperando in non si sa cosa... a parte S. Antonio od altri santi. Sabato scorso un amico m'invita a cena in un ristorante che non conosco. Mi spavento per un parcheggio con cento o più macchine. Locale enorme, due piani, centinaia di persone, tavolate da 20 avventori (non familiari) assembrati fra loro senza alcun distanziamento. Scusandomi con il mio ospite me ne vado dopo pochi minuti: coda sulle scale e al piano terra di gente che attende un tavolo libero, coda al bar per ingannare l'attesa, tutti senza mascherina, clima di festa, gran vociare con immissione nell'aria di miliardi di particelle potenzialmente infette. Tornando a casa passo davanti ad un'altra grande pizzeria ristorante con centinaia di auto parcheggiate e ad una grande birreria affollatissima. Perché si lasciano aperti simili locali, potenziali grandi untori? Dove sono le norme per il distanziamento? Spiacente, ma simili locali sono da chiudere o limitare a presenze di 20/30 persone. L'istruzione è un sacrosanto diritto, ma abbiamo già mille contagi in scuole, che però restano aperte! Ci sono regole per entrare e stare nelle aule. Speriamo rispettate. Ma recatevi davanti una scuola superiore all'ora d'uscita: ressa in strada incredibile, ragazzi incoscienti tutti pigiati fra di loro, senza mascherine, a ridere e scherzare anche bloccando la circolazione. Scienziati del CTS ci parlano di contagi intrafamiliari, come se questo fosse tranquillizzante, contagi familiari derivanti da scuola, così come da movide, locali affollati, feste, calcio ed altri eventi spesso inutili. Servono subito mascherine obbligatorie all'aperto, chiusura o forti limitazioni ai grandi locali, divieto di feste, eventi sportivi, movide ed assembramenti di qualsiasi genere da disperdere con interventi delle forze dell'ordine. Serve adottare in massa l'App Immuni, multando chi non la usa. Servono interventi urgenti e precisi perché fra poco sarà inverno e saranno disastri. Per l'economia meglio limitare oggi, che bloccare tutto doman l'altro.

Piero Zanettin

Negli anni Novanta toccò al movimento dei Sindaci. Oggi tocca al movimento dei Governatori. L'elettorato ha mandato un segnale molto chiaro in questo senso: le liste personali dei governatori si sono affiancate ai loro partiti di riferimento e in un paio di casi (Liguria e Veneto) li hanno ampiamente superati. In questo modo i governatori, quasi tutti riconfermati, hanno allargato il bacino elettorale dei loro partiti di appartenenza, pescando nell'elettorato in modo trasversale. Il Governo Conte sembra uscire rafforzato dal voto, ma in realtà il M5s è ridotto ai minimi termini, mentre il PD potrà ora chiedere un rimpasto e un ingresso di Zingaretti nel governo stesso. A cantare vittoria ci sono però anche alcune forze di opposizione. I Fratelli d'Italia crescono elettoralmente e conquistano il secondo governatore, mentre la Lega, forte del numero di regioni guidate dal Centrodestra, chiederà la presidenza della Conferenza Stato - Regioni.

Mattia Bianco

Vorrei esprimere le mie perplessità riguardo ai dati ufficiali del contagio da Covid 19. Ho notato che praticamente tutte le testate giornalistiche parlano di Nuovi casi di infezione citando un numero (al 3 ottobre era 2844), che, osservando quanto pubblicato del Ministero della Salute, si riferisce ai Casi totali. Esso comprende infatti anche i deceduti (27) e i dimessi guariti dagli ospedali (1247), oltre ai nuovi casi effettivi (1569). Non sarebbe più corretto (ed onesto) citare come Nuovi casi solo quelli effettivamente rilevati? Non credo che i soggetti dimessi dagli ospedali e quindi guariti debbano entrare nel numero dei Nuovi casi giornalieri. Si parla del numero di 3000 casi giornalieri come il limite da non superare. Forse a qualcuno può far comodo gonfiare un poco le cifre?

Giuseppe Franceschi

