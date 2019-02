CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SatiraQuando è faziosanon fa ridereQualcuno la definisce satira, nel nome della quale tutto è diventato lecito, io penso che la RAI dovrebbe fare un approfondito esame di coscienza soprattutto pensando ai lauti emolumenti che elargisce per certi programmi. Posso definire semplicemente vergognose le battute di Crozza al programma di Fazio Che tempo che fa; paragonare le deportazioni naziste al trasferimento dei migranti dal CAR di Castelnuovo di Porto non è accetabile sotto nessun punto di vista. Caro Crozza se pensi di far ridere con le tue...