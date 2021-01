Sanità veneta

Ma prendiamo

lezioni da Toniolo?

Da internet leggo che l'ex direttore generale della Sanità veneta, Toniolo, ha scritto un lungo articolo per alcuni giornali veneti in cui attacca la sanità veneta e la gestione della pandemia. Ma questo Toniolo, se non sbaglio, è lo stesso Toniolo che quando dirigeva la sanità veneta è stato arrestato per aver incassato una tangente di 50mila euro da un imprenditore della sanità privata. E dovremmo prendere lezioni da uno così su come si gestisce la sanità?

M.F.

Venezia

Assembramenti

Più verifiche

su chi sgarra

Ho sentito la preoccupazione e l'amarezza del Governatore Zaia per la situazione sanitaria del Veneto, precipitato da regione più virtuosa a regione più contagiata d'Italia. Le condivido come cittadino veneto (per di più anziano), come nonno di nipoti che sono defraudati (sì, defraudati) del loro diritto ad un'istruzione serie ed efficiente ed anche come personale estimatore del Governatore, a prescindere dal partito di appartenenza. Non posso peraltro dimenticare che, negli scorsi mesi, nel tragitto dallo studio a casa, vedevo la sera, all'esterno dei non pochi bar che incontravo, crocchi di giovani - e meno giovani - con un bicchiere in una mano e spesso una sigaretta nell'altra, che ridevano, discutevano e parlavano a voce alta, con la mascherina assente o abbassata (non si potrà mica bere lo spritz e fumare con la mascherina!) in un profluvio di droplets (sì, le famose goccioline che sono il mezzo di trasporto del virus). Mi chiedo: ma nessuno vedeva quello che ho vedevo io? Non ho mai notato nessuno intervenire. Ora ne paghiamo tutti le amare conseguenze. Probabilmente si è fatto affidamento sul senso di autodisciplina, ma evidentemente ciò non è servito. Governatore Zaia, qualsiasi programma per uscire da questa situazione deve essere preceduto da un serio piano di controllo capillare del territorio (non sta a me d decidere se da parte dei vigili urbani, della polizia di Stato, dei carabinieri od altri). Altrimenti non ne usciremo.

G.T.

Falsi miti

Insegnanti al lavoro

anche d'estate

Vorrei rispondere alla lettera del Sig. Gabriele Zago, pubblicata nella rubrica Lettere&opinioni di martedì 05/01/2021. Come molte persone che non fanno parte del mondo della scuola, il Sig. Zago esprime dei suggerimenti difficilmente attuabili riguardo sul protrarsi delle lezioni fino al 31 luglio. A tal proposito, infatti, mi preme ricordare che gli insegnanti nel mese di luglio sono impegnati negli esami di maturità e, una volta ultimati, sono altresì impegnati nei corsi di recupero per gli studenti ammessi con insufficienze e in diverse altre attività inerenti agli obblighi della funzione docente. Creda, Signor Zago, è finita l'epoca in cui gli insegnanti venivano etichettati come dei fortunati perché godevano di un'intera estate di ferie! Ormai da anni non è più cosi e, almeno per quanto riguarda gli istituti superiori, la Sua proposta risulta decisamente realizzabile.

Paola Furlan

Docente di lingua Inglese

Telefoni

Nessuna resa

alle compagnie

In una mia lettera pubblicata il 18 dicembre dichiaravo di volermi arrendere alla fine di procedure estenuanti escogitate da primaria compagnia telefonica per frenare denunce/opposizioni a bollette furbe. Invece no. Forse la friulanitá dei miei avi deve avermi iniettato nel fisico quel relictum vis per non farsi sopraffare: in data odierna un tecnico mi ha resa operativa in un battibaleno una nuova connessione e linea telefonica fissa con abbandono della vecchia. Riflettevo sul nuovo numero: ricorda la data di abdicazione da - ultimo - doge di Manin Lodovico a Venezia: 1797 seguito da mese e giorno in cui, coi francesi alle porte, Manin pronunciò la celebre frase: sta note no semo sicuri gnanca nel nostro leto. Speren ben!

Marco Anelli

Quarantena / 1

Stangate

ai trasgressori

Sono un'infermiera presso ospedale dell'Angelo Mestre. Volevo esprimere un pensiero riguardo all'articolo scritto dal direttore generale usl 2 Marca Trevigiana, che diceva dei 30 evasi dalla quarantena da covid 19 dando numeri di cellulare finti in modo da non farsi trovare. Penso che in Italia ci siano molti furbetti e che questi non vengono puniti adeguatamente. Sarei felice se le forze dell'ordine, Prefettura, Sindaci e chi è tenuto a fare questo lavoro di controllo lo facessero dando le dovute sanzioni, cioè i 5 milla euro di multa e la denuncia penale: forse ci sarebbero meno evasori a girovagare. Basta trattare tutti con i guanti di velluto per rispetto di chi si comporta bene e per noi infermieri operatori e medici!

Silvana

Quarantena / 2

Non pagheranno

le multe

Sono curioso di sapere cosa pensate circa l'esigibilità delle multe comminate per le trasgressioni alle direttive nei comportamenti previsti per le varie zone rosse, arancio, gialle durante i vari lockdown. Sono sicuro che una quasi totalità di questi trasgressori abituali se ne frega, tanto non saranno perseguiti e come sempre saranno soldi virtuali.

Ivo Zanetti

Contagi

Scuola e lavoro

i rischi sono uguali

Come è possibile che i pendolari siano a rischio contagio Covid 19 nei mezzi pubblici e poi, una volta arrivati a scuola, studenti - insegnanti - collaboratori scolastici - impiegati e dirigenza non siano a rischio contagio o quasi? Quanta differenza c'è tra l'entrare in una classe normalmente numerosa al cambio dell'ora e l'entrare in un bar, in un cinema o passeggiare in centro città durante le ore di punta? A quanto pare per taluni il Covid 19, magari pure nella variante inglese, fa differenze (come gli umani) tra luoghi chiusi. In alcuni contagia di più, nelle aule scolastiche - nei corridoi e alle macchinette snack bar durante le ricreazioni, contagia molto meno, anzi quasi per niente. A quanto pare, alcuni cittadini non rinunciano a idealismi politici e non si accorgono che la DAD dà istruzione e insegnamento veri. La socialità? Certo, la socialità è valida se in essa circola maggiormente il bene. Ed è socialità imparare a rispettare la salute propria e altrui e gli studenti l'hanno capito. Il valore primario da rispettare è la salute. Senza la salute non c'è istruzione, non c'è nulla. Senza la salute si sta male e forse si muore. Secondo me la DAD è provvidenziale in questo frangente epidemiologico. L'unica controindicazione alla DAD è che alcuni studenti molto fragili si lascino attrarre dalla strada, ma di questo problema gli idealisti della scuola aperta subito non mi sembra che se ne occupino. Questi studenti debolissimi vanno seguiti in qualche modo, ma la DAD funziona, eccome.

Andrea Conz

