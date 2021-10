Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sanità pubblicaEssere degnidi simili offertePresso il Servizio Vaccinazioni della mia Ulss ho fatto la vaccinazione anti Pneumococco ed anti Herpes Zoster che viene offerta gratuitamente ai sessantacinquenni dell'anno in corso; il giorno 8 ottobre, presso l'Ospedale del Veneto in cui lavoro, ho fatto la terza dose del vaccino antiCovid che è stata offerta gratuitamente ai Sanitari over 60. Ho riflettuto ancora una volta su cosa significhi...