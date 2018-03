CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SanitàPlauso per l'insertoSalute & benessereDesidero congratularmi con tutti voi e ringraziarvi per l'inserto mensile Salute e benessere del 21/3/2018. Ho apprezzato tutti gli articoli e non solo quello sul morbillo, essendo un pediatra. Questo è un paese che non ama la scienza, purtroppo, e contro l'abbondanza di disonesti ciarlatani penso che l'inserto sia utile. «Senza scienza non c'è cura», dice qualcuno. Non sarebbe male che questo fascicolo venisse pubblicato ogni 15 giorni e non una volta al mese. Chiedo troppo?Francesco...