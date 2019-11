CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SanitàDifficile essere medicoma anche pazienteNon c'è l'Ospedale del non Dolore. Non c'è empatia tra dottore e paziente. Non c'è rispetto per il malato e per chi lo assiste. Non c'è umanità! Non voglio e non posso parlare di statistiche perché per quanto precise e rivelanti lo stato attuale del sistema sanitario in questo caso, mi intristisce ricondurre a semplici numeri esperienze di dolore e morte che sono nate e vissute in mezzo alla sofferenza, sofferenza che non finisce con la morte, perché c'è sempre qualcuno che resta, che...