Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SanitàA Treviso tempi lunghiper l'esame del sangueIl 12 ottobre ho contattato il CUP di Treviso per prenotare il prelievo per un esame del sangue da effettuare presso Borgo Cavalli, ebbene la prima data disponibile è stata per il 28 ottobre, ben 16 giorni dopo; trovo la cosa sconcertante e grave. L'accesso agli esami di laboratorio continua come se fossimo ancora in lock-down. Auspico che si ritorni al più presto al passato quando c'era la...