SalviniPoco democraticacaccia all'uomoPur non essendo fino ad oggi un elettore della Lega, neanche alle ultime elezioni, confesso di provare un certo fastidio per la poco democratica caccia all'uomo riservata al leader Salvini, contestata anche dal giornalista Rampini, noto inviato di Repubblica, notoriamente un quotidiano non certo di destra. In ogni modo, l'accerchiamento a Salvini è totale e coinvolge oltre alla normale opposizione, anche buona parte della magistratura, la chiesa, la maggioranza dei giornaloni e molti talk show televisivi,...