Salvini a processo /1

Il valzer

della politica

In questi giorni stiamo assistendo al valzer della politica, così lo definisco. Sulla vicenda Gregoretti prima tutto il centro destra si era pronunciato contro l'incriminazione dell'allora ministro Salvini imputato per alcuni reati tra cui, se non erro sequestro di persona, ora lo stesso Salvini chiede di essere processato mentre gli altri due schieramenti politici di centrodestra cioè Fratelli d'Italia e Forza Italia mantengono la loro posizione contraria a mettere sotto accusa l'ex-ministro degli Interni. Come si potrebbe definire questo scenario se non il solito balletto politico che si traduce in rituali cambi di strategia? Una volta per tutte, vogliamo mettere fine a questo balletto? Giusto assecondare la richiesta sia della magistratura che dello stesso Salvini, così la finiamo e sappiamo se è innocente o colpevole.

Romano G.

Salvini a processo /2

Lega, il leader non

gioca bene a scacchi

Le peripezie di Salvini, capace di strumentalizzare un voto regionale, che per certi versi nulla ha a che vedere col contesto politico nazionale (l'Emilia Romagna da sempre ha avuto caratteristiche economico-sociali proprie), sembrano averlo condotto ad un bivio per lui assai pericoloso. Perdere alle prossime elezioni del 26 gennaio potrebbe essergli fatale. Ciò non si può dire, invece, per la maggioranza, che conserva comunque margini di sopravvivenza, prevedibilmente fino al termine della legislatura. A giudicare il teatro dell'assurdo venutosi a creare, grazie alle giravolte del leghista, già si può affermare un primo dato: Salvini non è un buon giocatore di scacchi, là dove ogni mossa va sempre commisurata alla considerazione della risposta dell'avversario. Invitare l'opposizione a votargli contro nel procedimento che lo vede esposto non solo politicamente, ma anche penalmente sul caso Gregoretti, significa aver avuto la vista corta, come si dice, non saper vedere oltre la punta del proprio naso. Al Salvini non può bastare lo sfoggio di un sempiterno, calcolato e forzato sorriso, anche se di fronte ad un tratto di percorso ostile. Quell'atteggiamento di permeato bonario ottimismo potrebbe d'un tratto dissolversi, trasformarsi addirittura in pianto dirotto, nella possibile evenienza del carcere, che oltretutto gli potrebbe costare la sospensione del prezioso appannaggio mensile di parlamentare. Né gli potrà più essere di supporto quel suo monotono ripetere all'unisono la sua mezza verità, recitante che tutti gli Italiani, ovvero un intero popolo, sia pronto a seguirlo in caso di precipizio. Non è così, Renzi docet. Quest'ultimo, sapendo opportunamente prendere tempo, almeno a scacchi ha dimostrato di saperci fare.

Aldo Martorano

Salvini a processo /3

La sfida

alla magistratura

Più che un dispetto alla maggioranza, che oramai conta come il due di briscola, il voto della Lega alla giunta del Senato, ha tutta l'aria di essere una sfida alla Magistratura. Se mai non si fosse capito che nel vertice di autocontrollo dei giudici c'è un tentativo d'influenza dei Partiti, dopo la vicenda Lotti/Palamara, ne abbiamo la certezza e Matteo Salvini, che oltre ad avere tutti i difetti di questo mondo è anche una giovane volpe che si sta lisciando il pelo, a mio modesto parere, vuole farsi processare per far capire al popolo, fino a quanto la commistione tra organi indipendenti dello Stato possa condizionare la vita democratica di un partito politico. Se poi la Lega dovesse vincere anche in Emilia Romagna, significherebbe che queste mie personalissime supposizioni trovano riscontro anche nel corpo elettorale.

Leonardo Agosti

Cadoneghe (Pd)

Salvini a processo /4

Al Paese serve

serietà

Le scrivo mentre è appena avvenuta la fumata bianca. I giallorossi hanno abbandonato la giunta sulla Gregoretti: hanno talmente a cuore i loro principi che sono beatamente pronti a rinnegarli pur di non fare un assist al Nemico. La Lega dice sì: rinnega disinvoltamente i propri principi perché non può perdere l'occasione di essere comandata da un martire. Forza Italia e Fratelli d'Italia (nomen omen...) dicono no: Sono fedeli ai propri principi; l'assunzione di Salvini ad eroe minerebbe i loro consensi a favore della Lega. Tutto questo teatrino mentre il Paese avrebbe un estremo bisogno di serietà. Forse Winston Churchill aveva torto quando, a proposito dellItalia, dispensava pennellate di sarcasmo?

Tiziano Lissandron

Cadoneghe (Pd)

Salvini a processo /5

La storia

è maestra di vita

La strabiliante abilità di Salvini a strumentalizzare con interpretazione, manipolazione e rappresentazione personalizzate qualunque, ma proprio qualunque, avvenimento accada che da vicino o da lontano lo riguardi, per trarne profitto di notorietà e conquista di popolarità a fini elettorali mi spaventa. Mi ricorda che negli anni 20 del 900, Hitler fu per due volte accusato, processato e si lasciò arrestare offrendosi come vittima delle Istituzioni, per guadagnare l'enorme definitivo successo di propaganda che promosse la ricostituzione unitaria del suo partito, l'aumento del consenso e lo slancio della sua azione politica. La Storia non si ripete, certo; ma la Storia è maestra di vita, nel bene e nel male.

Flora Dura

Treviso

Napoli-Fiorentina

Quel bambino

con le lacrime

Sabato sera, da tifoso della Fiorentina, ho guardato la partita giocata a Napoli. Al di là del risultato favorevole, quello che mi ha colpito è l'aver visto un bambino napoletano di circa 10 anni, con sciarpa azzurra in testa, che piangeva disperatamente, abbracciato alla mamma, per il risultato del Napoli. Per me è stato un momento di una tenerezza infinita. Come sarebbe bello, cosa che succede nel rugby, che i tifosi andassero allo stadio per gioire, soffrire, ridere, piangere e poi tornare a casa, convinti di aver visto un gioco e basta senza i corollari negativi che troppo spesso, purtroppo, accompagnano l'evento sportivo.

Alvise Lorenzo Sandi

Costa di Rovigo

Le sardine

Agli ideologi

scranno assicurato

Chi pensa che alla base del movimento delle sardine ci sia solo un pugno di ragazzotti che organizzano happening anti-Salvini al ritmo di Bella ciao, dovrà ricredersi. Per marzo è annunciato il primo libro dei quattro fondatori, che dovrebbe contenere la summa ideologica delle sardine, che tanto affascinano i cultori del movimentismo di sinistra. Immagino già le code alle librerie per accaparrarsi il tomo, che promette di svelarci gli arcani del pensiero alternativo di questi ragazzi. Se le sardine saranno parte del futuro degli italiani è difficile dirlo. Sono pronto invece a scommettere che ad essere già segnato sia il futuro dei quattro ideologi; uno scranno assicurato a Montecitorio.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

