Salvini/1E se i fermatidenunciassero?Una considerazione sul caso Diciotti. Salvini è stato indagato per aver fermato e trattenuto i profughi sulla nave per alcuni giorni. Lo scopo, istituzionale, era di identificarli e di accertare l'eventuale presenza tra loro di criminali. E questi c'erano davvero, come confermato dai 4 scafisti fermati e dai 50 fuggiti dai centri di accoglienza. Ora, se Carabinieri o Finanza O Polizia, nel fare il loro lavoro istituzionale (come Salvini), mi fermano per accertare la mia identità o la presenza di eventuali...