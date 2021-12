Ritardi

I grandi anziani

sono un peso

Corsie preferenziali per prime dosi e alcune categorie, vaccinazione di massa per i bambini, l'efficacia del vaccino Covid si dimezza dopo 3-4 mesi quindi fate subito la dose booster... Mia madre, ultra novantasettenne, ha avuto a domicilio la seconda dose da più di sei mesi. Dopo numerosi solleciti mi si dice telefonicamente che si stanno organizzando per gennaio. Sperando che sia il gennaio dell'anno prossimo, saranno passati più o meno otto mesi, quindi non oso immaginare quale possa essere il livello di protezione contro il virus. Non capisco la logica, o temo di capirla...

Roberto Velardita

Condivisione

L'appello di Bolle

per la danza

L'accorato appello del ballerino Bolle fatto in parlamento, peraltro condiviso dal ministro Franceschini, sulla danza, non va ignorato. La danza con la Fracci prima e oggi con Bolle ha portato lustro all'Italia e ai suoi teatri. Eppure i finanziamenti che servirebbero non ci sono e invece si sperperano soldi per i monopattini e il reddito di cittadinanza a persone che non ne hanno.

Alcide Tonetto

No vax/1

Teorie

senza fatti

Mi ero ripromesso di non affrontare l'argomento Pandemia. Però dopo l'ennesima persona che scrive dando la colpa ai vaccinati per l'aumento dei contagi, con le relative conseguenze, mi sono stufato. Ma veramente vogliamo dare la colpa a loro? Non intendo accusare nessuno, né alimentare altre discussioni, ma credo sia ora di smetterla con queste teorie contro i vaccinati non supportate dai fatti.

Angelo Zaia

No vax/2

Arrampicatori

di specchi

Con molta sorpresa leggo l'ennesima lettera no-vax del signor Claudio Scandola, secondo il quale, ora, sarebbero più pericolosi i vaccinati. Data la logica impostata, non so se essa sia da ritenere un sofisma o una battuta. I no-vax continuano a dimostrarsi eccellenti arrampicatori di specchi, sostenitori di tesi che, per me e penso per chiunque non sia un no-vax, sanno di delirio. Nominano la Costituzione, decisamente a sproposito. In altri momenti, trovano il modo di dire che la pandemia sia una storia inventata, altrimenti un male creato nell'interesse delle case farmaceutiche. Ma stento a credere alla conclusione che il signor Scandola dà: Smettiamola di fomentare lo scontro. Abbiamo spesso letto o sentito di manifestazioni no-vax, con dimostranti che cercano lo scontro e poi fanno il solito vittimismo. Leggiamo di minacce e aggressioni, proprio da parte di questa gente e di attacchi informatici. Si potrebbe, forse, pensare che questo lettore intendesse esortare se stesso ed altri a una profonda autocritica.

Antonio Sinigaglia

Uffici

Il tempo

di un pagamento

Sono andato in banca e, per un semplice pagamento, ho dovuto aspettare un'ora e 23 minuti. Il giorno dopo sono andato in posta e per un semplice versamento, ho dovuto attendere 58 minuti. Risparmio i commenti e gli improperi di chi, come me, era in fila da un'ora al freddo. Penso che se San Francesco fosse vissuto ai nostri giorni e avesse dovuto passare per qualche ufficio, forse santo non lo sarebbe diventato per davvero.

Enzo Fuso

Suggerimento

Tamponi anche

nelle parafarmacie

Perché impedire a circa 5000 farmacisti, laureati che operano nelle cosiddette parafarmacie di eseguire tamponi rapidi antigenici? Draghi e Speranza, ne sanno qualcosa?

Rimo Dal Toso

Lituania

L'onore

dell'Europa

L'onore dell'Europa è salvo. Non grazie alle grandi potenze economiche e democratiche, ma alla piccola e modesta Lituania. A viso aperto e senza timori reverenziali il governo di Vilnius ha sbattuto la porta in faccia al gigantesco e autocratico dragone cinese. Con l'apertura di un ufficio commerciale a Taiwan, i visti ai cittadini di Hong Kong ed il bando di Huauei la Lituania ha mostrato grande coraggio ed una chiara visione di quello che dovrebbe essere patrimonio comune di tutti quei i Paesi che amano la democrazia. Boicottaggi e minacce da parte Cinese contro il Paese baltico non hanno smosso di un millimetro la decisione della Lituania, pronta a combattere la propria battaglia anche nell'indifferenza dell'Unione europea, sempre più interessata a chiudere gli occhi sui diritti universali dei popoli, in cambio di vantaggiosi interessi economici, finanziari e commerciali.

Vittorio De Marchi

Pentiti

Due domande

retoriche

Attualmente i vaccinati pentiti stanno intasando gli hub presentandosi senza prenotazione per la prima somministrazione e ciò provoca ritardi pazzeschi a chi ha prenotato per tempo, con la diligenza del buon padre di famiglia (tanto osannato), ad una macchina oliatissima e perfetta quale era finora, che funzionava con precisione cronometrica. Prima domanda: non sarebbe più logico dedicare una corsia ai pentiti del vaccino, cosa che creerebbe ugualmente ritardi in quelli che hanno prenotato diligentemente, ma non così abissali e discriminanti? Seconda domanda: è giusto che io debba prendere ore ed ore di permesso dall'Azienda dove lavoro, (quand'anche retribuito), perché un pentito sta intasando tutto altrimenti gli salta il Cenone di Natale? Deve pagare sempre il cittadino onesto che segue le regole con senso civico?

Michele Bulgati

Scienza

Concentrarsi

su cose serie

È oltre ogni ragionevole dubbio che la sanità non è una scienza esatta come la matematica, allora cosa si dovrebbe fare, nulla e lasciare che i virus sempre più numerosi, dilaghino a loro piacere? La storia ci informa che cento anni fa, la famosa spagnola, con una mobilità certamente inferiore a quella attuale, contagiò e fece quasi 100 milioni di morti nel mondo, vittime superiori anche a quelle della prima guerra mondiale, ovviamente perché in quel periodo non c'erano le capacità sanitarie attuali. In passato quando alcuni noti ricercatori scoprirono dei vaccini capaci di sconfiggere gravi malattie, mettevano le loro scoperte gratis a disposizione della comunità mondiale. Le attuali multinazionali sanitarie, che producono i vaccini, gli sfruttano oltre ogni limite per chiare convenienze economiche, ed è su queste tematiche che bisognerebbe trovare le soluzioni praticabili necessarie, non certo far finta che le malattie non esistano.

Ugo Doci



