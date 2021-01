Ristoranti

Meno chiusure

più controlli

Nei vari Dpcm del governo ci sono molti paradossi, non ultimo le decisioni anti Covid che riguardano la ristorazione ormai al fallimento. Nella scorsa primavera tutto chiuso, poi in seguito ai distanziamenti molti esercenti si sono adeguati e pur con sacrifici per rimanere aperti, non per stare chiusi o per due piatti d'asporto. Mi chiedo a cosa son serviti i divisori in plexiglass o allargare i tavoli anche oltre misura, se poi le ingiustificate del governo li fan rimanere praticamente chiusi? O certamente qualche politico dirà che ci sono i ristori in denaro, facciano lo scambio con chi deve lavorare e non blaterare stupidaggini. Piuttosto si facciano più controlli. Sindaci e forze dell'ordine ci sono?

Rimo Dal Toso

Venezia

Più competitivi

con i musei

Quale grande ricchezza costituisca l'insieme del sistema museale veneziano, è credo -, a tutti noto. Il museo è, nello stesso tempo, patrimonio e collezione, luogo di conservazione e soggetto di un servizio pubblico ad alta tipicità culturale. Tenere assieme questi tre aspetti rappresenta ancora pur in tempi difficili di pandemia una delle strade possibili sulle quali innestare strategie future per lo sviluppo del fondamentale comparto culturale cittadino. Certo, oggi le cose sono cambiate a causa del Covid-19 e con una velocità inaspettata. Ma tuttavia la domanda che ci si dovrebbe oggi porre, al di là dei contingenti calcoli economici, è duplice: da un lato riguarda la posizione competitiva futura di Venezia per il complessivo settore culturale quando il virus pandemico finalmente passerà; la seconda riguarda la possibilità per la città di fare strategicamente massa critica sinergica ed unitaria in un settore che sarebbe capace già oggi, pur in assenza di consistenti masse di turisti, di soddisfare le esigenze diffuse della multimedialità. Non c'è, forse, nessun'altra cultura al mondo che sia così diffusa nella fruizione culturale internazionale come quella veneziana, e questo potrebbe essere oggi strategicamente rilanciato anche da una adeguata politica dell'immateriale dell'intero sistema museale cittadino. Una promozione culturale, uno sviluppo strategico, anche in tempi di Covid, che certamente coinvolgerebbe i numerosissimi stakeholders, cioè di tutti coloro che si sentono dentro la civiltà e cultura veneziana, di cui Venezia notoriamente dispone in Italia e nel mondo.

Massimo Tomasutti

Sanità

Burocrazia

irriformabile

Per sua (colpevole) distrazione la nostra assistente familiare non ha rinnovato la tessera sanitaria giunta alla scadenza annuale. La ULSS padovana le ha fissato un appuntamento per il 24 febbraio. Nel frattempo la signora rimane senza possibilità di visite e di ricette mediche se non a pagamento. Anche in considerazione della pandemia, nonn si poteva fare tutto via email? Burocrazia irriformabile quando anche l'ovvio è demandato alle Autorità di Governo!

Enrico Mazza

Misure

In fila al freddo

per ammalarsi

Tra le misure a mio parere sciocche e controproducenti che i governanti italiani hanno preso per arginare la cosiddetta pandemia da Covid-19 c'è quella di far sostare le persone fuori dai bar e dai negozi in fila aspettando il proprio turno esposti al freddo e magari al vento. Quanta gente si ammala in questo modo! Sapevano anche le nostre nonne che le infreddature hanno spesso come conseguenza lo sviluppo di una qualche virosi che di questi tempi potrebbe essere sostenuta proprio dal Covid-19.

Angelo Mercuri

Proposte

Scuole chiuse?

Riapriamo tutto

In questo periodo di Covid con la chiusura delle medie superiori, bisognerebbe organizzare incontri in cinema, teatri e simili approfittando che sono chiusi, e visite ai musei, aperti appositamente. Si ovvierebbe alla chiusura e si farebbe opera culturale. Così, anche se le scuole sono chiuse, gli studenti potrebbero proseguire il loro percorso culturale ed educativo recuperando il tempo perduto. Si potrebbe a tal scopo consentire l'apertura di qualche punto di restoro (bar, ristoranti) per studenti ed accompagnatori. Si potrebbe ugualmente sfruttare le strutture delle stazioni sciistiche già predisposte con settimane bianche dedicate agli studenti, naturalmente organizzate dagli Istituti scolastici e dalle Autorità competenti.

Claudio Nobbio

Anna Cioffi

America

Biden

è in pericolo

Grande, ma grande preoccupazione, circa la possibilità che fra le tante teste calde, gente con tesi e frequentazioni fuori legge, appartenenti al partito repubblicano americano, sorga un singolo o un gruppo che attenti alla vita di Joe Biden. Mi pare quasi certo perché l'America ha prodotto spesso questi avvenimenti nella sua storia ed ora più di sempre gli si offre l'occasione. Per quanto riguarda la possibilità che ci è concessa di rifiutare il vaccino, considero chi non lo vuole fare o chi ha bisogno del consenso per farlo sia come avesse una pistola in mano pronta a insidiare la salute e la vita del prossimo inerme e indifeso.

Ivo Zanetti

Smartphone

Cancellate

i messaggi-trappola

A volte capita di ricevere messaggi con scritto di fare attenzione, non usare whatsapp, pericoli vari... Questi messaggi inoltrati senza mittente reale, non si sa la provenienza iniziale e purtroppo la gente ci crede! Ho litigato con una mia amica per questo. Non voglio che mi arrivino questi messaggi dementi, purtroppo in tanti ci credono, a tal punto che spengono i cellulari per una giornata intera, non facendosi trovare nemmeno in emergenza! È pazzesco!

Marisa Braus

Politica

Governo incapace

ma chi farebbe meglio?

L'attuale politica italiana secondo molti osservatori sta offrendo uno spettacolo a dir poco imbarazzante sotto tutti i punti di vista, in un paese che sembra lentamente ma inesorabilmente sfasciarsi economicamente. I piccoli negozi, i bar e gli alberghi, in particolare quelli nelle città turistiche, sono sempre di più nelle mani dei cinesi e nei rioni delle città in quelle dei cingalesi, mentre le grandi aziende hanno risolto i loro problemi portando le holding in paesi che offrono condizioni da paradisi fiscali. Molti sondaggi ci dicono che l'attuale esecutivo che avrebbe dovuto cambiare l'Italia oggi sembra solo difendere tutti i benefici che derivano dal potere politico e non gode più del consenso della maggioranza del paese. Tuttavia direi che è tutto da provare se un eventuale nuovo esecutivo riesca a bloccare lo sfascio in corso, ovviamente Europa permettendo che con i suoi aiuti non certo gratis, alla fine della giostra probabilmente ci farebbe fare la fine della Grecia. Infine sulle nuove generazioni sulle quali si basano tutte le nostre future speranze, emerge anche qui una situazione ancora più imbarazzante, dal momento che la maggioranza di quelli che riescono a possedere una buona preparazione professionale e culturale, se possono se ne vanno in altri paesi e quelli che rimangono, scendono nelle piazze a picchiarsi.

Ugo Doci

Supermercato

Denuncia umiliante

per due clienti

Ho letto esterrefatta la notizia dei due coniugi anziani multati al supermercato Conad di Rovigo perché facevano la spesa insieme. La solerte commessa quando li ha visti ha chiamato le forze dell'ordine affinché li multasse di 400 euro. I due settantenni, prima di essere sanzionati, sono stati identificati (ed umiliati) di fronte a tutti i clienti del supermercato. Ora mi chiedo, ma era proprio necessario intraprendere una simile misura? C'è un limite al buon senso? Ricordo alla commessa stressata che è proprio anche grazie a quei due signori, i quali settimanalmente vanno a fare la spesa al suo supermercato, che ella riceve mensilmente lo stipendio. Se non ci fossero i clienti, lei non lavorerebbe. Pertanto quei due signori, solo per il fatto di essere due clienti avrebbero bisogno da lei di un maggior rispetto. Due righe infine meritano di essere spese anche per il Direttore del supermercato. Questa notizia mi ha lasciato molto sorpresa visto che anch'io sono solita recarmi al Conad (di un'altra città) proprio per la gentilezza e la disponibilità che ho sempre trovato sia nelle commesse che nelle cassiere, anche quando vado a fare la spesa in compagnia di mio marito. Ebbene Direttore, le consiglio di concedere una settimana di ferie alla sua commessa esaurita, e un corso aziendale a tutti i suoi dipendenti per una maggiore attenzione al cliente.

Paola Trivellato

Mascherine

Ignorato

chi non le porta

Il 13 gennaio, ore 11,45 del mattino, sto rientrando a casa dopo una spesa a Venezia e passo per Salizada Rialto dove c'è una discreta movimentazione. Nei pressi della farmacia sostano delle persone senza distanziamento e senza mascherina. Sta arrivando finalmente una pattuglia militare (preciso militare in quanto in tuta mimetica). Ritengo che li vedano ma tirano dritti. La incrocio e faccio notare le persone di cui sopra a due metri di distanza. Penso quanto meno inviteranno i personaggi a mettersi la mascherina: sbagliato! I militi mi guardano come fossi un idiota e continuano a tirare dritto. A questo punto sorgono spontanee alcune domande: ma se anche chi è comandato a fare rispettare le regole se ne frega allineandosi colpevolmente con i trasgressori, come ne possiamo uscire?

Luigi Zennaro

