La patrimoniale

non è uno scandalo

Concordo con le considerazioni fatte dal sig. Parpinel, sul Gazzettino del giorno 16 in merito all'eventuale applicazione di una patrimoniale, appunto sui patrimoni. Non vedo lo scandalo che sempre si solleva quando si accenna al ricorso da parte dello Stato ad un recupero di risorse in casi di situazioni particolari dell'economia che interessano tutta la società, tutti i cittadini. Le anime belle gridano scandalizzate paventando imposte sulla prima casa ben sapendo che così non è perchè, trattandosi di patrimoni, si parte da ben diverse situazioni patrimoniali. Se un cittadino, o altri, possiede un patrimonio di 100 0 200 miliardi poco gli cambia la vita un prelievo, in ipotesi, del 1/2%. Tutto ciò prescindendo da come i patrimoni sono stati costituiti, certamente in modo legittimo ma, qualche volta, anche grazie ad altri sistemi. Vedere i paradisi fiscali. Non scomodiamo il diritto, la certezza del diritto ed altre amenità.

Giancarlo Locatelli

Il sogno

Senza virus

ma in pace

Il sogno di un nonno. Ho sognato che il coronavirus, grazie ai Capi di tutte le religioni presenti sulla Terra, che sono migliaia, hanno convinto con le buone maniere, il suddetto virus - di trasferirsi sine die, ovvero senza ritorno, con armi e bagagli, in un pianeta disabitato fuori dal nostro sistema solare. In cambio che la pace sarebbe ritornata per sempre fra i terrestri.

Luciano Bertarelli

Rovigo

Restrizioni

Guardiamo

la Cina

È arrivato Natale e come in estate regna la confusione. Stiamo perdendo tempo e senza offrire ai cittadini soluzioni, ma restrizioni e togliendo libertà. I risultati non ci sono stati e guardando alla Cina, almeno una volta, e non per produzione industriale, chiudendo per due settimane, tutto, hanno raggiunto determinati risultati. La lungimiranza avrebbe consigliato, in queste ultime due settimane dell'anno, una grande occasione per, forse, ottenere dei risultati. Speriamo in un futuro, a livello governativo, migliore e un taglio delle tasse per tutte le attività darebbe sollievo a molti.

Fabio Negro

Maserada sul Piave (Tv)

Scuola

I ragazzi

non sono vittime

Mi riferisco all'articolo di Alessandro Campi L'incertezza sulle scuole, una rovina per i ragazzi. Riguardo al primo punto mi sento di affermare che, se ci sono state modifiche delle decisioni sull'apertura delle Scuole, sono dovute non ad indecisionismo ad incertezze a tira e molla, ma soprattutto al continuo mutare della pandemia. Non me la sento poi di condividere quanto affermato sui poveri ragazzi che avranno gravi conseguenze per la prolungata lontananza dalla scuola, dalla mancanza dei rapporti diretti con il docente che modula le sue parole ed i suoi ragionamenti anche in funzione degli sguardi e per la dimensione relazionale e infine per l'importante pezzo della loro vita cui stanno rinunciando. Ma per carità non esageriamo! La pandemia non durerà in eterno... Ci sono ragazzi che non frequentano le scuole perchè i Paesi in cui vivono sono in guerra e patiscono bombardamenti continui, altri non vanno a scuola perchè vivono in miseria, altri sono costretti a lavorare nella pastorizia, in miniera, o nel recupero di qualcosa da vendere, oppure sono obbligati a matrimoni precoci o vengono sfruttati sessualmente. E non continuo... tutti conosciamo queste miserie. Dobbiamo smetterla di trattare i ragazzi come vittime. Vogliamo crescerli fragili, insicuri, impauriti, ipercritici? Cerchiamo piuttosto di far capire loro che sarà un'esperienza grave ma transeunte, che sono fortunati a vivere in un paese civile, che forse anche questa esperienza può portarli ad una maturazione consapevole.

Giovanna Fracca

Padova

Pagamenti

I riscatti

all'estero

La restituzione ai francesi della Legion D'onore da parte di alcuni noti personaggi italiani, perché non hanno condiviso tale onorificenza con Abdel Fattah Al-Sisi, in tal proposito gradiremo conoscerne i meriti. Il gesto dei nostri connazionali, rende in parte dignità al nostro paese, che chiede giustizia sulle vicende del caso Regeni e il più recente sequestro dei pescatori italiani da parte del generale Aftar che gode del sostegno da parte egiziana. Che accidenti di grave reato avranno mai commesso i pescatori italiani anche se avessero sconfinato per pescare dei gamberi in una zona del mare per altro considerata illegalmente acqua territoriale libica. Il tardivo intervento del nostro governo per la liberazione dei pescatori e del quale non ne conosciamo il prezzo, ha finalmente messo fine a questo inqualificabile atto di pirateria, del quale siamo tutti felici. Tuttavia anche se questa liberazione avrà avuto un costo, bisognava riportare a casa questi lavoratori, in passato di soldi ne abbiamo speso molti, per recuperare personaggi che malgrado le indicazioni della Farnesina di non andare in certi luoghi considerati pericolosi, ci hanno costretto a pagare milioni le caramelle di allegre fanciulle e le conversioni all'Islam di altre.

Ugo Doci

Mestre (Ve)

Crisi di governo

In cerca

di stabilità

I rumori di crisi di governo nei prossimi giorni si fanno sempre più assillanti. Ma, nessuno pensa che siamo membri dell'Unione Europea, e che la Cancelliera tedesca governa da cinquanta anni, il presidente francese da almeno cinque. Come possiamo sperare di essere presi sul serio? Vorrei chiedere non solo alle forze politiche, ma anche agli elettori di riflettere su questo pesante handicap che ci penalizza, sin dalla fondazione dell'Unione Europea di cui siamo membri fondatori. Se siamo in difficoltà è solo colpa nostra. Nella stessa ultima legislatura abbiamo già cambiato governo due volte, e fra giorni, forse, tre. L'opposizione delegittima il governo, che a suo dire, non rappresenta più la maggioranza e chiede a gran voce nuove elezioni. In piena crisi sanitaria e economica, con un recovery fund che rischia di non poter essere attuato? (Addio sogni di gloria!) La maggioranza, da parte sua, non va d'accordo e non governa. Ma c'è in questo paese una forza politica con un programma di stabilità di cui ha bisogno il paese? Non solo a parole, ma nei fatti. Chissa!

Antonio Seguso

Venezia

