Riforme

Non possiamo

più attendere

Stiamo faticosamente cercando di uscire da questa situazione drammatica causata dal Covid-19. Purtroppo però, proprio in concomitanza con i recenti festeggiamenti del 2 giugno ed il ricordo dei Padri della Repubblica, constatiamo ancora una certa pochezza di tutta la classe politica ed in parte anche di quella economica. Il Presidente del Consiglio sta forse cercando di fare il massimo (anche mediando con la bistrattata Europa), ma forse il suo pensiero ed il suo agire sarebbero più convincenti ed incisivi se considerasse comunque questo il suo ultimo mandato, senza secondi ed altri fini. D'altronde la sua stessa maggioranza è latitante se non per qualche bega interna; da un inesistente segretario del PD, ad un impalpabile capo dei Cinque Stelle (che visto il suo ruolo di Ministro degli Esteri dovrebbe essere molto più sul pezzo), per finire con Italia Viva che rilancia sulle riforme (bene!) ma chiedendo per prima quella dell'elezione del Capo dello Stato (ma sarà proprio questa che vorranno i cittadini?). Anche le opposizioni hanno il fiato corto (si sa che il potere logora chi non ce l'ha), con FdI che cerca di strappare qualche punto percentuale ai suoi compagni di viaggio, una Lega che forse dovrà sciogliere un nodo inaspettato con il dualismo Zaia-Salvini e con Forza Italia che con un colpo alla botte ed uno al cerchio vuol contare ancora qualcosa. Speriamo di non assistere nelle prossime leggi in materia economica ad un assalto alla diligenza, ma ad una attenta distribuzione ed investimento di tutte le risorse. Per le riforme questi mesi credo abbiano certificato che non si può più attendere; dalla sburocratizzazione dell'apparato pubblico alla digitalizzazione della scuola (senza dimenticare l'edilizia scolastica), dal nuovo rapporto Stato-Regioni ai problemi della Giustizia. E magari ad una nuova idea di Europa.

Andrea Linguanotto

Mose

Un tormento

lungo 17 anni

Nell'ormai lontano 2013 autorità e ministri plaudevano al Mose, la grande opera destinata a salvare Venezia. Quell'anno 21 paratoie vennero messe in acqua alla bocca di porto di Treporti. Da allora sono sempre rimaste lì, senza che venisse effettuata la manutenzione prevista ogni cinque anni, e di conseguenza hanno subito l'aggressione della ruggine. Si tratta dei manufatti realizzati per primi dall'impresa Mantovani di Piergiorgio Baita, poi travolta dallo scandalo delle tangenti pagate a politici e uomini dello stato dall'ingegnere Giovanni Mazzacurati e dalle aziende titolari della concessione. Della ruggine che intacca il Mose se ne parla da almeno tre anni ed essendo stata scoperta sulle cerniere che alzano le paratoie i commissari hanno bandito una gara internazionale per ovviare al problema. Una relazione tecnica del 2018 sottolineò la necessità della manutenzione e dell' impiego di tecniche più efficaci per un migliore trattamento di protezione. Nel 2019 i commissari bandirono una gara da 18 milioni di euro per la manutenzione ma gli interventi non sono ancora iniziati a causa dei ricorsi delle ditte escluse (tra cui la Fincantieri) contro la vincente Cimolai. La scoperta della ruggine sulle paratoie di Treporti è di pochi giorni fa ed è l'ennesima dimostrazione di quante anomalie e malfunzionamenti accompagnino il Mose non ancora finito in quanto i lavori infiniti compromettono parti meccaniche disseminate in un lungo arco di tempo. La prima pietra risale ormai al 2003 ed è tristissimo constatare che da quell'anno sono trascorsi ben 17 anni tra scandali, commissariamento e mancanza di soldi.

Nadia Berengo

Se lo dice lui

L'incenso

di Arcuri

È vero che sono i generali che si prendono i meriti delle vittorie. Ma che il commissario Arcuri si incensi da sé stesso proprio non mi va giù. Ma in fondo poi se guardo chi lo ha messo in quella sedia di cose dette e non fatte ce ne sono tante. Perciò non potevamo aspettarci che questo.

Alcide Tonetto

Crescita

I problemi

che i condizionano

E si continua a richiedere meno burocrazia e giù le tasse, per incentivare la crescita. Quali sono, dunque, i problemi che condizionano la crescita? Diamo un'occhiata al debito pubblico, che stupisce per il suo rossore e gonfiore. Guardiamo, invece, al sistema bancario abbastanza ruvido e un'industria finanziaria che non riesce a rilanciare aree rilevanti del Paese, o che ha danneggiato strati di opinione pubblica colpiti dalle crisi bancarie. Se le banche non sono in salute è il sistema economico a soffrire. Vale pure per l'apparato produttivo senza crescita. E la classe politica rimane a guardare, e si azzuffa su questioni di scarsa bottega elettorale. In tal modo il Paese perde posizioni, e a soffrirne è il tessuto industriale, la spina dorsale di un'Italia in stallo, e occupazione in calando. La classe politica preferisce rincorrere gli elettori per fare il pieno di voti nella speranza che in questo marketing politico cresca di valore la poltrona. Si accantona la revisione delle imposte, salvo promuovere il cuneo fiscale un passaggio obbligatorio per far felici dipendenti e classe operaia. Felicità che dovrebbe partire dal luglio 2020, salvo complicanze, perché il legislatore preferisce l'aspetto distributivo per finalità elettorali piuttosto che benessere sociale, o privilegiare chi ne ha di bisogno. Come l'impianto del reddito di cittadinanza, incapace di rilanciare l'occupazione, che incentiva il lavoro nero o che aiuta qualche furbetto ad arrotondare il suo reddito globale. Qualcuno è già stato stanato, speriamo che la locomotiva dell'evasione perda fiato a beneficio del sistema. Oggi, le aspettative rimangono, e così crescita e benessere.

Giuliano Paganin

La festa

Uno spettacolo

deprimente

Quale spettacolo deprimente questi dimostranti di destra e sinistra che nel giorno sacro della Repubblica portano in piazza le loro rimostranze che possono essere anche giuste, ma certamente fuori luogo in un giorno che è di tutti e che non ha una colorazione politica. Il 14 luglio è sacro per i francesi, come lo è il 4 luglio per gli americani, quindi anche il 2 giugno dev'essere un giorno sacro per gli italiani, riservato solo a quella Patria che tutti invocano ma che nessuno rispetta.

Enzo Fuso

Post Covid

Le piccole cose per

riformare in Paese

Sicuramente con la recente pandemia, abbiamo passato il periodo più difficile dalla fine dell'ultima guerra. Abbiamo detto tutti e lo si ripete tutti i giorni, ne usciremo meglio di prima. Di questa affermazione comincio riservare dei grossi dubbi. Infatti, dopo la sospensione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali, sembra essere diventato impossibile prenotare una visita rinviata a fine febbraio per le note vicende legate al coronavirus. Mi riferisco non tanto sulle date relative alle prenotazioni, il che sarebbe in parte giustificato, ma alla impossibilità di parlare con una persona degli uffici preposti a tale servizio. Telefonate lunghissime, con il solito disco che ti rinvita a riprovare, e-mail inviate, e dopo giorni non avere una educata risposta. Si parla di far ripartire il Paese, ma è mai possibile che con questi centri preposti per il pubblico, non si parli e comunque si parli sempre con persone diverse per risolvere un certo problema? Ma è possibile continuare a perseverare su questi disservizi, senza che nessuno intervenga? Oppure, nasce spontaneo il dubbio che tutto ciò sia fatto apposta per far desistere gli utenti e per evitare eventuali rimborsi di aziende di servizi. È dalle piccole cose che si riforma un Paese, e mi sembra manchi quel senso di responsabilità comune, che dovrebbe essere impegno di tutti.

Dino Lazzarotto

Mestre (Ve)

Il decadimento

Eravamo

un bel Paese

La democrazia è il bene supremo per una nazione, a volte però, può produrre effetti deleteri, ed è quello che è successo all'Italia con le ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il 33% dei votanti, con la promessa del reddito di cittadinanza, sceglie il M5S come 1° partito del paese, pensando di risolvere tutti i loro problemi, con questa forma di assistenzialismo che sta provocando al paese il danno maggiore dal 1945 in poi. Purtroppo con la complicità di Salvini che l'ha avallato, per avere in cambio quota 100. Gli effetti delle ultime politiche hanno consegnato l'Italia in mano ad un avvocato, un bibitaro ed un comico, mentre De Gasperi, Andreotti, Fanfani e Berlinguer si rivoltano nella tomba nel constatare quanto siamo caduti in basso. È stato smarrito l'orgoglio di essere italiani: per la lingua, ci siamo fatti colonizzare dagli inglesi, per il lavoro dai cinesi, per le forze armate dagli americani, per la politica dai tedeschi. Questo paese si ritrova sulla strada di una inarrestabile deriva, sicuramente a causa di una classe politica per la quale non trovo più aggettivi nel definirla, ma anche a causa di chi la vota e continuo a chiedermi com'è potuto accadere?

Gerardo

Gli effetti del Covid

L'Inps avrebbe

preferito le pensioni

Il sig. Giuliano, sul Gazzettino, ritiene che il bilancio dell'INPS trarrà un beneficio dalle pensioni risparmiate per gli effetti della pandemia, visto il numero elevato di deceduti Coronavirus nella fascia d'età over 70. Dati Istituto Superiore di Sanità alla mano, i decessi over 70 per coronavirus sono poco meno di 30 mila; aggiungiamone, per eccesso di zelo statistico, altri 30 mila: 60 mila pensioni risparmiate. Oggi l'Inps per cassa integrazione, reddito di emergenza e altre misure di sostegno al reddito conseguenti all'emergenza Coronavirus sostiene oltre 7 milioni di beneficiari che, temo, avranno problemi economici che non si risolveranno in breve. Avendo potuto scegliere credo che l'Inps (e tutti noi) avrebbe preferito, continuare a pagare molte pensioni in più.

Andrea Bianchin

La lingua che cambia

Inglesismi

ovunque

In riferimento alle lettere dei signori Lorenzon e Trevisan (Gazzettino del 30 maggio) segue un breve esempio di lingua italo inglese che conta un sempre maggior numero di followers, in attesa che l'inglese diventi la nostra lingua ufficiale. Unica, of course. ll lockdown è finito e posso tornare al lavoro. Non ho consumato il breakfast, bacon and eggs, che mia moglie, ora intenta al suo make up mi aveva preparato. Avrei bevuto qualcosa di caldo durante il coffee break in ufficio parlando col general manager che sorseggiava un drink, per lo più whisky. Accesi la radio per ascoltare le news, spero non fake, e appresi così che durante il question tiime del giorno prima non si era parlato del prossimo election day, gli argomenti erano stati i vouchers per le baby sitter e la scelta della location per il prossimo summit europeo, per il quale era stata nomimata una special authority composta da parlamentari scelti dal premier, tutti parlanti un fluent english, era il primo step. Least but non last, avrei fatto parte del team incaricato della security, che doveva anche procurare e sistemare le bandiere ad un prezzo all inclusive, per prima quella italiana: bianca, rossa e green. OK!

Yours faithfully.

Sergio Chieregato

Venezia

