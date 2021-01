Riforme

Che cosa manca

all'autonomia

L'autonomia è una buona idea ma perché possa realizzarsi non è sufficiente il numero dei componenti, ci vuole che ci sia la maggioranza a Roma degli stessi per poterla ottenere, altrimenti il rischio sarebbe che per dare più autonomia da una parte si dovrebbe restringere in altre parti, ciò potrebbe causare gravi squilibri nelle popolazioni già in bilico. Riconosco che non così semplice come potrebbe sembrare, potrebbe anche essere la fine di una Nazione e di conseguenza sarebbe far capire alla gente cosa si intende veramente per autonomia.

Davide

Satira

Le vignette

di Cadei

Sempre belle le vignette di Cadei sul Gazzettino come grafica e satira, splendida quella su Tabacci... Se ci fosse un campionato dei politici voltagabbana o meglio abili interpreti della situazione politica del momento a Lui spetterebbe il primo posto e la medaglia d'oro seguito dal buon Casini; e purtroppo da tanti altri.

Arturo Ongarato

Niente elezioni

Una facile

profezia

Una facile e semplice profezia a breve termine: l'accordo politico tra le forze politiche, con l'ausilio dei costruttori, per la formazione del nuovo governo, con Conte o senza, ci sarà sicuramente, quando le elezioni appariranno certe nel prossimo futuro. Si muoveranno i senatori di Italia Viva e molti altri, ora guardinghi dietro le quinte. È risaputo che la difesa del posto parlamentare è il sommo bene di quasi tutti gli eletti del popolo e nessuno è disposto a rinunciarvi con le nuove elezioni. Il dibattito pretestuoso, che si vede oggi in Parlamento ed altrove, assomiglia a una discussione in TV. Non interessa tanto l'argomento, ma i tempi in cui il confronto. Lo spettacolo viene spesso interrotto sul più bello dalla pubblicità, o dallo stesso moderatore. La cornice, quella dei tempi televisivi, corrisponde agli interessi irrinunciabili dei nostri senatori e deputati.

Luigi Floriani

Bella ciao

Musica

e politica

Prendo spunto dalla lettera sul Gazzettino del signor Franco Rigo che intonava il brano Bella Ciao in cori di montagna quale patrimonio universale di libertà. A giustificazione di ciò, riporta che in Abissinia fu usato il gas contro i nemici delle truppe coloniali italiane di allora. Ricordo che nella guerra di Libia 1912 si usarono per primi delle bombe a mano lanciate dai biplani del tempo contro i Turchi, ricordo che gli austro-tedeschi usarono il gas a Caporetto, che nella II Guerra mondiale gli aerei alleati distrussero con fosforo Dresda città storica e non fabbrica militare, ecc. ecc. Voler abbinare brani musicali a sé graditi con eventi storici, a mio parere, è davvero essere sinceri e neutrali o democratici? Basta con l'asseverare musiche alle ideologie, le musiche sono un evento culturale, senza farsene uno scudo o opportunismo politico, come sta succedendo per dare a sé stessi contro altri, una opportunità di una misera commiserazione politica.

Alberto Stevanin

Paradosso

La casta

dei 5 stelle

La situazione del M5s è paradossale: nato come forza anti-sistema, è diventato esso stesso la casta. Forte della sua rappresentanza parlamentare, il Movimento può attualmente determinare le sorti di ogni governo. In caso di rimpasto, dovrà comunque cedere dei ministeri di peso agli alleati. Dopo la crisi di governo, farà di tutto per evitare le elezioni anticipate (ne uscirebbe decimato) e, in mancanza di una leadership autorevole, si aggrapperà con tutte le sue forze a Giuseppe Conte, che a questo punto sarà fortemente tentato dalla creazione di un partito personale, in grado di togliere voti al Pd e agli stessi 5 stelle. Al Senato, in seguito al voto di fiducia, il governo Conte ha mancato la naggioranza. La discontinuità evocata da più parti in vista di un Conte-ter non c'è ancora; a tenere in piedi questa fragile maggioranza, oltre che l'emergenza sanitaria, c'è la paura di consegnare il Paese al Centrodestra tramite libere elezioni.

Mattia Bianco

Rimborsi e aiuti

La distanza

della politica

Sul Gazzettino leggo un interessante articolo che tratta dei ristori e che sottolinea la possibile novità che quest'ultimi possano essere erogati non più per codice Ateco e soprattutto che possano fare riferimento al confronto dell'intero fatturato dell'anno 2020 sull'anno 2019 e non più nel poco logico confronto mese su mese. Ho sempre sostenuto che le scarsissime attenzioni governative nei confronti dell'economia in genere, ed in particolare nei confronti delle attività produttive e commerciali, confermassero di fatto la lontananza dei nostri governanti dalla vita reale e quindi apprendo positivamente, in questa particolare fase politica di stallo, questo cambio di rotta. Apprendo d'altro canto a margine dell'articolo, con un certo sbigottimento, la dichiarazione dell'On. Pellicani che in riferimento agli aiuti governativi per Venezia (Porto e Salvaguardia) esorta oggi le forze politiche istituzionali locali a far fronte comune ai fini di massimizzarne i risultati. Ricordo molto bene che nel corso del primo consiglio comunale di Venezia (ottobre 2020) l'On. Bazzaro (Lega) interveniva invitando proprio le forze politiche di minoranza, tra cui quella di appartenenza dell'On. Pellicani, ad associarsi nel costituire una sorta di lobby che avesse appunto come unico scopo di raggiungere per Venezia il massimo risultato ottenibile. Purtroppo abbiamo tutti invece visto come, ad esempio nel settore portuale, il governo abbia recentemente dato priorità ad altre città portuali come Trieste e Genova ed allora credo che la dichiarazione dell'On. Pellicani in virtù della sua appartenenza all'attuale maggioranza governativa, oltre che essere decisamente tardiva, suoni oggi come una vera e propria grande presa in giro.

Riccardo Ventura

Venezia

La Lega ignorata

dai fucsia di Brugnaro

Questa volta è toccato alla Lega subire la disattenzione di Brugnaro e della sua giunta, abituati a ignorare completamente l'esistenza e le opinioni di tutti quelli che non fanno parte della lista fucsia. L'opposizione di sinistra ha denunciato insistentemente questa modalità di governo cittadino, che disconosce la validità degli argomenti proposti da parte degli oppositori politici, facendosi forti della loro maggioranza. In tutte quelle occasioni la Lega rimaneva silenziosa, avallando con il suo silenzio l'arbitrarietà del modello Brugnaro. Questa volta è toccato alla Lega e al suo presidente di municipalità Mestre Centro subire lo stesso trattamento, con l'abbattimento degli alberi e del giardino sito tra l'inizio di via Pio X e Piazale Cialdini del quale dicono non saperne nulla ed essere stati scavalcati. Magari adesso si potrà riconoscere che Brugnaro amministra la città come è abituato a fare con le sue imprese: come un possedimento di sua proprietà.

Hugo Marquez

