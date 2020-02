Ricorrenze

Chi infanga

la Memoria

Da tempo le ricorrenze in ricordo delle vittime della Shoah e delle Foibe, sono spregevolmente segnate da provocazioni, ingiurie, negazionismo, offese, vandalismi, odio. Atteggiamenti deprecabili in quanto finalizzati ignobilmente a infangare le pubbliche celebrazioni e a oscurare le ricostruzioni storiche su quanto realmente avvenuto nei campi di sterminio nazisti e negli inghiottitoi carsici. Queste, come altre ricorrenze su persone ammazzate, vanno pacificate, le vittime di assurdi massacri meritano rispetto. Sarebbe bene che le pubbliche istituzioni affidassero l'organizzazione degli eventi in ricordo delle vittime, alle Associazioni impegnate per la Pace.

Franco Piacentini

Venezia

La politica

Partiti, più insulti

che confronto di idee

Mi sento molto delusa della situazione politica italiana. Non riesco proprio a capire perché i partiti politici continuino ad insultarsi tra loro, anche a livello personale, eludendo un franco e leale confronto con l'avversario ( e non il nemico) sui temi che interessano noi cittadini: il lavoro,la scuola, la sanità, le pensioni, la giustizia ecc. Io vorrei sentire delle idee precise, delle proposte concrete, fatte con un linguaggio semplice e chiaro, in modo che noi possiamo sapere con consapevolezza per chi votare. Ho l'impressione che i politici italiani considerino le persone comuni degli imbecilli. Anche questo governo propone delle cose per poi cambiarle perché al suo interno non c'è unità di intenti ed alla fine le rimanda, col risultato che non conclude nulla e noi ci sentiamo spesso presi in giro. Non si può continuare così perché non si arriva da nessuna parte ed a rimetterci sono solo i cittadini.

Carla Corona

Lozzo di Cadore (Belluno)

Verso le elezioni

La sospensione

delle scelte

La politica italiana vive ormai in un clima di perenne sospensione di quasi tutti i problemi. Di conseguenza, a parte le risse e le polemiche quotidiane, tutto è immobile in attesa di eventi presentati sempre come decisivi, dalle regionali di primavera in Toscana, Puglia, Liguria, Veneto e Campania, agli stati generali grillini, alle iniziative di Renzi, alla rifondazione del Pd promessa da Zingaretti. Nessuno decide più nulla, e quando si fa finta di decidere lo si fa con la magica formula del salvo intese. Viene da chiedersi fino a quando si potrà reggere con esecutivi appiattiti sulle baruffe partitiche, ed incapaci di dare risposte vere alle emergenze del Paese.

Umberto Baldo

Abano Terme

Sanità

Quando la medicina

funziona a pagamento

Forse, è arrivato il momento di scacciare i mercanti dal tempio. Un autorevole visionario, duemila anni fa aveva detto che non si possono servire Dio e il denaro, passando alle vie di fatto, con grave disappunto del Sinedrio. Sappiamo come è andata a finire. Tra i tanti calvari c'è quello della medicina pubblica portata in palmo di mano da ogni governo, elogiata come miglior sistema di assistenza possibile, se paragonata ai modelli europei e americani, e poi miseramente abbandonata a se stessa da qualsiasi atto amministrativo dal 1978 ad oggi. Qualche esempio? Assistenza a macchie di leopardo: si passa dall'eccellenza del Nordest al degrado terzomondista della Calabria. Dagli interventi da fantamedicina pediatrica al nord ai viaggi della speranza del sud. Per non parlare della medicina di base fulcro e colonna portante del Ssn e tenuta nei bassifondi della povertà più assoluta di considerazione e organizzazione, con compensi legati a un contratto scaduto dieci anni fa e mai più rinnovato. Così marginale da non essere nemmeno accorpata alla dipendenza pubblica. I medici di base dal 1978 sono ancora gregari del Ssn pagati un tanto al chilo senza nessun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico. Stiamo combattendo una battaglia su tutti i fronti della salute con un esercito preso in affitto. Gli sherpa che portano i viveri, ma ad arrivare in cima sono quelli meglio pagati di tutti. Le star del Servizio sanitario pubblico che alla mattina operano in corsia e al pomeriggio arrotondano con visite private per completare quello che il pubblico non può offrire. Due padroni e una sola tasca. Nulla da dire in un sistema economico liberale dove la libera iniziativa e professione deve esistere ed essere premiata, da Einaudi in poi... La cosa non funziona se la libera professione si nutre del cattivo funzionamento della assistenza sanitaria pubblica. Come dire: una tac te la faccio tra sei mesi ma se paghi te la faccio domani. Ecco i mercanti nel Tempio. Cosa stiamo tutelando: l'uguaglianza dei diritti dei cittadini da nord a sud oppure la diseguaglianza dei portafogli? L'Italia del diritto o quella dei privilegi? Cui prodest?

Per tutti quelli che credono nella Costituzione Italiana, compitino a casa: studiare l'articolo 32...

Enzo Bozza

Epidemia

La nuova caccia

all'untore

Al Cotugno si registrano altri due morti; casi di contagio sono ormai sparsi in tutta Italia, da Genova a Bologna. Ma sono casi singoli, e nelle altre città d'Italia la situazione rimane sotto controllo. Napoletani e baresi sono ormai etichettati come gli untori del colera; a Roma alcuni cittadini arrivano a tirare sassi e sacchetti di immondizia sulle auto targate NA e BA. L'economia napoletana è in ginocchio: i turisti sono scomparsi, la clientela dei ristoranti è diminuita del 70 per cento.

Era il 6 settembre 1973 e a Napoli era arrivato il vibrione del colera. I primi ricoveri erano iniziati il 26 agosto. Il 20 settembre veniva assalita l'auto del prefetto e, a fine settembre, mentre la massiccia campagna di vaccinazione era in corso, l'epidemia era già diventata un caso politico.

Analogie interessanti. Dopo 47 anni, la caccia all'untore (allora furono i mitili infetti, oggi i pipistrelli o chissà che) ha gli stessi meccanismi. Gli sputi e gli insulti ai cittadini cinesi come i sacchetti di immondizia gettati sui napoletani di passaggio. La fuga del turismo, le fake news. Quasi cinquant'anni dopo i meccanismi psicologici sono drammaticamente invariati.

N.C.

Rovigo

