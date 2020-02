Ricordo

La lezione

delle foibe

10 febbraio Giorno del Ricordo: con la legge n. 92 del 30.3.2004 venne istituita questa solennità, al fine di fissare nei nostro pensiero la tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo forzato degli Italiani dall'Istria, dal Quarnaro, da Zara e da buona parte della provincia di Gorizia, terre italiane, da secoli parti integranti della Repubblica di Venezia, terre che il trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, assegnò alla allora Jugoslavia di Tito. Dobbiamo tutti essere consapevoli che non solo la pulizia etrnica, ma anche l'imposizione di una cultura, di una lingua, di una ideologia sono azioni che a loro volta generano dolore, odio e violenza. In particolare chi governa sia sempre attento a non creare fratture fra i governati e a promuovere unione e integrazione nella libertà.

Giuliano Sacco

Sinistra

Una cultura

oppressiva

Settantacinque sono gli anni passati dalla fine della guerra fino ai tempi odierni. Anni che hanno permesso al nostro Paese di crescere come democrazia e rientrare nel novero delle società evolute e secolarizzate occidentali. In questo contesto evolutivo, tuttavia, la cultura massimalista comunista rimane semplicemente ed assolutamente fedele a se stessa anche se vestita di un falso progressismo targato PD. Una dottrina politica che trova nella censura l'espressione di una presunta superiorità ideologica. In settantacinque anni di storia democratica del nostro Paese ancora oggi non si intendono comprendere e tanto meno assimilare i valori della Libertà e della tolleranza, soprattutto quando questi risultino espressione di posizioni politiche ed ideologiche contrarie e magari opposte alla propria. La regressione che queste ideologie massimaliste impongono non permettono neppure di comprendere come il ricordo delle Foibe non vada a togliere ma a creare ulteriore spazio alla storia della Seconda Guerra Mondiale e conseguentemente offre il giusto valore ad un dramma per decenni negato. Riconoscimento di un giusto ricordo di un dramma che permetta di completare una visione dei disastri, come dei drammi umani, che la Seconda Guerra Mondiale ha provocato lasciando in eredità un dolore che ancora oggi con difficoltà viene riconosciuto. Nonostante qualche timido tentativo di porre rimedio al negazionismo ideologico che ha contraddistinto tutta la sinistra nel suo complesso fino a qualche anno addietro, ancora oggi la censura viene finalizzata ed utilizzata come uno strumento politico. In questo con l'appoggio vergognoso dell'Anpi che finanzia i negazionisti delle Foibe. Tutto questo dimostra ancora una volta quanto sia manifesto ma soprattutto presente un massimalismo ideologico negazionista relativamente ai drammi legati alle Foibe. Una regressione culturale ed ideologica di cui la censura odierna ne rappresenta uno strumento e dimostra come questi ultimi settantacinque anni siano passati inutilmente.

Francesco Pontelli

Sanremo

Il silenzio

sul Cantico

Al festival dei Sanremo Benigni ha parlato del Cantico dei Cantici come di una presenza strana all'interno della Bibbia. Per il solo gusto di provocare, o meglio, di alzare l'audience, il comico biblista, ha vomitato sul popolino un'enormità di baggianate dottrinali che nemmeno il più asino dei seminaristi sarebbe riuscito a concepire. Benigni ha trasformato il Cantico in un testo in cui Dio, il sacro, il Mistero non c'entrano nulla. Secondo lui, ciò che conta è l'amore, in tutti i suoi generi, tra uomo e uomo, tra donna e donna, tra donna e uomo. Peccato che il Cantico non parla d'amore in modo generico e indifferenziato. Il testo precisa che è solo nella coppia monogamica che il rapporto d'amore è elettivo, peculiare ed esclusivo. Il cantico parla di un rapporto tra diversi (uomo e donna) in cui ognuno dei due partner è esaltato e apprezzato nella sua irriducibile diversità. Durante lo Show, Benigni ha anche detto che il Cantico non doveva essere inserito tra quelli biblici. La spiegazione è arrivata quando ha invitato l'orchestra ad un'indistinta orgia collettiva. Non potendolo dire espressamente, Benigni ha fatto intendere che il Cantico dei Cantici doveva essere inserito in una collana di libri erotici per adulti. Scemenze da palcoscenico dell'Ariston costate la bellezza 300.000 euro. Da parte della Chiesa, silenzio assoluto. Questa è la vera tristezza!

Gianni Toffali

Sanremo

Un Festival

continuo

A quando lo stop? Mai! Un festival prolungato e ad alto costo, con un presentatore furbastro e sorretto da un mattatore senza confini. Un festival 2020 abbastanza ripetitivo, con canzoni e musiche sulla sufficienza. In questa edizione hanno pescato ovunque pur di riempire questa enorme scatola sanremese, che ha silenziato il sistema giorno e notte, e pure continua ancora. Uno schere altissimo ha seguito la kermesse, allontanando i problemi italici che gravano sul sistema, e sostenendo costi notevoli, coperti in qualche modo anche dai canoni versati, pubblicità compresa. Schioccezze ne ho sentite molte, travestimenti eccessivi, e pochi fiori sempre presenti a Sanremo città dei fiori. Qui hanno pensato al risparmio altrimenti i consumi provocavano un fuoco artificiale nella formula prevista dalla domanda. Sono convinto che la prevista crescita ben presentata dalla platea governativa non sarà esaudita, in questo clima di Felicità discretamente duettata dai due ospiti, sempre presenti per non perdere l'anitudine come il prezzemolo presente nei piatti italiani da nord a sud. E poi continui baci e abbracci tra presentatori e ospiti, sempre presenti e ben agghindati, giusto per nascondere l'età, ma non bloccando il tempo che scorre sempre più veloce. Anche il festival rimane una semplice parentesi annuale che produce solo cash per tutti gli ospiti, e cash contestati perché non realizzati a sufficienza. E le chiacchiere continuano in questo mondo frivolo, e che già pretende il bis per il prossimo anno. Già comunque confermata che fa sorridere il portafoglio di pochi, mentre noi stiamo a guardare cancellando i problemi attuali momentaneamente, e scordando un futuro decisamente incerto.

Giuliano Paganin

Politica

Conte in salita

come Coppi

Più passa il tempo e più Giuseppe Conte mi sembra Fausto Coppi nella mitica Cuneo-Pinerolo del 10 giugno 1949, 17^ tappa del 32' Giro d'Italia: Un uomo solo al comando.

Enzo Fuso

