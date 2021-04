Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RiapertureNon riescoad avere fiduciaNon riesco a condividere la fiduciosa serenità con cui tanti, a cominciare dagli organi di informazione, hanno accolto la notizia del ritorno della zona gialla in tante regioni d'Italia a partire dal 26 aprile. Nel Veneto, ad esempio, rimasto in zona gialla sino al 20 dicembre, la pandemia a partire dallo scorso settembre si è portata via più di 9000 persone, quattro volte il numero di morti registrato...