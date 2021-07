Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Rete e guastiInternet, un dirittoad andamento lentoVolevo fare alcune considerazioni in merito all'articolo Internet è un diritto ma 1 su 4 lo guarda con distacco. Se è un diritto bisogna stabilire a che velocità minima deve andare una connessione decente. Adesso vengo al punto. Nel febbraio 2020 sono passato dalla connessione adsl alla fttc. Dai 3 mega in download (Adsl) ai 28 mega in Fttc detta 100 mega (solo di nome ma non di fatto)....