Restrizioni

La vita

è anche altro

Rispondo al signor Enrico Mazza (Gazzettino del 22 dicembre). Gentile signor Mazza se lei è un 82enne in forma, meglio per lei. Ma la forma evidentemente è solo fisica, perché se a lei piace starsene a casa servito e riverito può farlo anche senza DPCM o non è in grado di decidere per sé? È evidente che il suo massimo interesse è la briscola al bar e non avere il piacere di viaggiare o di camminare nella natura o nuotare in acque cristalline. Coi DPCM attuali la vita ce la stanno già rovinando senza bisogno che ci si metta anche lei nel chiederne ulteriori.

Arturo Seguso

Porto

Le navi devono

adattarsi a Venezia

Nell'ultima riunione del Comitatone per Venezia alcune insistenti indicazioni mi lasciano francamente perplesso. Mi riferisco all'idea del porto offshore, ovvero ad un'infrastruttura che, come un'isola artificiale, accolga le navi al largo del Lido. A mio avviso pensare ad un porto offshore per Venezia non è affatto ragionevole. Come arriveranno da e per un molo al largo del Lido ogni giorno migliaia di passeggeri e centinaia di container? Con un continuo traffico di feederaggio di centinaia di imbarcazioni per i trasbordi, attraverso le bocche di porto e attraverso la laguna, per arrivare a Marghera o alla marittima? Abbiamo risolto così il problema ambientale? Non mi pare. Quanto ci metteranno le compagnie a trasbordare all'arrivo e in partenza merci e passeggeri? Quali saranno i costi aggiuntivi? Qualcuno ha fatto delle simulazioni? Abbiamo migliorato così l'impatto economico? Non mi pare. Per non parlare poi dell'impatto estetico (saranno davvero felici al Lido). Capisco ovviamente la necessità di salvaguardare un delicato ecosistema ma penso che non sia Venezia a doversi adattare alle grandi navi, passeggeri o porta container che siano, ma è il tonnellaggio e la motorizzazione di queste ultime che deve farlo. Capisco che nel medio termine ci si possa accontentare di Fusina e di qualche scavo sui canali preesistenti per arrivare a Marghera ma in prospettiva solo con tonnellaggi limitati e con motori elettrici, almeno in laguna, possiamo garantire ancora lunga vita alla Serenissima. Che siano le navi ad adattarsi a Venezia e non viceversa.

Fabio Cassan

Vaccino

I nostri politici

facciano come Biden

Si usa dire che un gesto vale più di mille parole. È vero, e credo che le immagini del nuovo Presidente Usa Joe Biden, mentre si sottopone al vaccino anti Covid-19, valgano molto più degli appelli a vaccinarsi dei nostri politici. Perché l'esempio grida più forte, e tutti lo notano. Quindi sarebbe opportuno che Mattarella, Conte, e tutti i leader politici, si mostrassero agli italiani con le maniche rialzate mentre ricevono il vaccino. E analogo esempio lo dovrebbero dare anche i medici ed il personale sanitario, perché ogni indecisione di chi cura e assiste i malati alimenta sospetti e sfiducia dei cittadini sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini.

Ivana Gobbo

San Marino

Chi non si vaccina

si paghi le cure

A San Marino chi sceglie di non vaccinarsi dovrà pagarsi le cure si tasca propria qualora dovesse ammalarsi di coronavirus. La profilassi vaccinale è la strategia più importante per affrontare la pandemia. Lo stesso provvedimento dovrebbe adottarlo anche il governo italiano.

Gabriele Salini

Manovra

Sarebbe bastato

abbassare l'Iva

In uno stato libero un governo viene eletto dalla maggioranza degli aventi diritto e giustamente governa il tempo stabilito dalla legge, ma quando il governo non amministra come vuole la stragrande maggioranza della gente che invece si identifica con l'opposizione allora il problema c'è. A cominciare dalle chiusure imposte dal DPCM di ottobre, con le successive suddivisioni in zone di novembre e la chiusura totale per le feste, eliminando così per legge anche il Natale, la gente non ne può più. Salvini rimane l'unico a opporsi a tali soprusi, abbandonato anche da Zaia, il quale prima critica per poi, dopo pochi giorni, elogiare o addirittura inasprire le restrizioni. Non parliamo poi dei provvedimenti economici che sono costosissimi e, logicamente, non riescono ad accontentare tutti, mille euro al mese per qualche milione di persone più cassa integrazione più sovvenzioni a regioni, comuni, trasporti, sanità ecc., moltiplicato per più mesi ne esce una cifra spaventosa. E la soluzione proposta da Salvini era semplice, abbassare l'Iva, certo costava venti miliardi ma accontentava tutti.

Luigi Favaro

Natale/1

Un grazie a chi

lavora per noi

Vorrei fare gli auguri di Buon Natale a tutti coloro che quel giorno, anche per scelta professionale, saranno al loro posto di lavoro: ai medici, agli infermieri, agli autisti di ambulanza e a tutti quelli che all'interno degli ospedali devono garantire pulizie e cibo, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile, ai Carabinieri, alle forze di Polizia e ai tanti, tanti volontari che s'impegnano per alleviare le sofferenze di quanti ne hanno bisogno. Grazie di cuore a tutti. Grazie per l' attenzione e auguri di Buon Natale e Buone Feste anche a lei Direttore e a tutta la redazione che ci accompagna in questo periodo così difficile.

Gino De Carli

Soranzen (Bl)

Natale/2

Letterine

di auguri

Siamo alle porte delle festività natalizie e di fine anno e come usanza è anche il momento degli auguri e delle richieste. Quest'anno di letterine di richieste ne ho fatte ben tre. Una indirizzata al mitico Babbo Natale per richiedere Pace, Amore, Serenità e... tanta Salute per i miei figlioli, la mia famiglia e tutti i miei cari. La seconda e terza letterina le trasmetto alla sua valida rubrica, di cui la seconda per fare sentiti auguri a Lei ed a tutti i suoi bravi collaboratori (non dimenticando l'ottimo vignettista Cadei) come ringraziamento per la condotta del Gazzettino che ogni giorno porta nelle nostre case le notizie di cui abbiamo bisogno, e la terza per alcuni consigli, da anziano, al nostro Presidente del Consiglio. Caro Conte lei sta svolgendo il suo incarico in un momento particolarmente difficile per l'Italia: cerchi di essere più rispettoso della Costituzione, perchè rappresenta la via maestra per non smarrire la strada del diritto; sia meno presente in televisione: sappiamo tutti che lei è oberato da anta impegni e non ci servono, come promemoria, quelle ripetitive immagini, fatte ad hoc, che la riprendono spessissimo, indaffarato e di sportiva lena, percorrere i corridoi di Palazzo Chigi o chino sul suo tavolo di lavoro; sia maggiormente rispettoso della funzione del Parlamento, dei collaboratori della sua squadra di governo e delle opposizioni, perchè alla fin fine, per dirla come ebbe a rimarcarle il bravo capogruppo Dal Rio lei deve essere più umile, in quanto un grosso macigno si può spostare solo quando si è in tanti a spingere nel verso giusto.

Renzo Turato

Padova

