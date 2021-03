Restrizioni

La stagione dello sci?

A Ferragosto

La stagione dello sci sarebbe dovuta iniziare il 1° dicembre ma è stata spostata a dopo l'Epifania, poi è stata posticipata al 31 gennaio, poi ritardata al 15 febbraio, poi ulteriormente spostata al 5 marzo, adesso si parla di dopo Pasqua. Le comunico che in via riservata ho saputo da fonti intergovernative romane che il nuovo esecutivo ha stabilito che la stagione dello sci potrà finalmente partire a ferragosto. Il ministro bellunese D'Incà chiederà agli operatori turistici della montagna di restituire i ristori che non hanno ricevuto.

Luca Alfonsi

Doppie prenotazioni

Ma cosa insegna

questa scuola?

Leggo sul Gazzettino l'articolo sulle doppie prenotazioni dei vaccini anticovid che parrebbero effettuate da docenti di scuola. I nostri figli a scuola imparano ad essere istruiti, oppure a fare i furbi? Inoltre è nota la vicenda degli insulti via social network divulgati da altri insegnanti avversi alla scolara che voleva andare a scuola fino a fine giugno, probabilmente costoro temevano per le proprie prenotazioni vacanziere? A parer mio, la scuola appare più un sindacato di categoria che una istituzione culturale.

Paola Vettore

Vaccinazioni/1

In Veneto gli over 80

restano in attesa

Ho sentito amici di Bologna e di Milano, cugine di Firenze e di Treviso, tutti nati tra il 1938 ed il 1934, un totale di 7 persone. Io sono nata nel 1935, vivo sola, vado al supermercato, in vaporino, dal medico di base e dal fruttivendolo... dove serve e per il resto sto molto in casa dove sto scrivendo un libro. Su otto cittadini italiani, quali siamo, solo due - la Gabriella di Treviso ed io, venete - non sappiamo nulla del vaccino... gli altri hanno avuto prima dose o sanno la data in cui andranno a liberarsi dall'incubo.

Paola Scarpa

Vaccinazioni/2

Quali programmi

per la fascia 66-79 anni

I media riportano i programmi vaccinali per gli over 80 e per gli under 65, questi ultimi suddivisi per varie categorie. Per le età che vanno dai 66 ai 79 anni nulla si sente. Sarebbe possibile avere notizie riguardanti i prospettati programmi vaccinali per queste fasce di età, rilevanti per quantità, ma così trascurate?

Roberto Pertotti

Foibe

Anpi non avrebbe

nulla da temere, ma...

Leggo ora sul Gazzettino la lettera di Cosimo Moretti dell'Anpi di Martellago. Oggetto è la mozione n. 29 in Regione tendente a penalizzare coloro i quali negano o sminuiscono il dramma derivante dai delitti per mezzo delle foibe istriane ad opera dei partigiani comunisti titini e non solo. Che cosa avrebbe da temere l'Anpi se si ritiene non negazionista sulle foibe? Viceversa in tantissime occasioni, anche recentemente, tante sezioni di Anpi non solo hanno sminuito, ma addirittura hanno negato la titolazione di luoghi pubblici a vittime di tale pulizia etnica. Anpi prende sovvenzione dal ministero, lo stesso ministero che vieta alle associazioni d'arma iscritte di fare politica attiva, viceversa in virtù di qualche protezionismo politico, Anpi continua la politica attiva in molti luoghi. Si è lontani mille miglia dal fare storia, mentre la storia secondo Anpi appare soprattutto quella filo comunista del tempo remoto. Che brutta storia.

Alberto Stevanin

Nuovo governo

Felice per l'addio

di Conte e Arcuri

Da sempre ritenevo il presidente Conte inadeguato alla sua carica: buon parlatore con ottima dialettica ma con discorsi lunghi e inconcludenti, e con la paura di qualsiasi presa di posizione forse perché mal consigliato da persone del tutto incapaci di affrontare la pandemia. Per Arcuri poi gioisco che sia stato licenziato da super Mario Draghi in quanto ho sempre ritenuto che non potesse essere all'altezza gestionale di una così difficile situazione. Finalmente sono stato appagato delle mie considerazioni e idee avute a suo tempo, visto che persone molto più preparate e importanti di me hanno finalmente condiviso le mie considerazioni.

Giorgio Telesi

Televisione

L'ideologia

oscura le menti

Ieri sera ho seguito, zapping...ando, la trasmissione Di Martedì. In uno degli spot che mi sono concesso sono incappato nei commenti della giornalista di Repubblica Concita de Gregorio, ospite della trasmissione condotta da Floris. Con la consueta pacatezza, a mio avviso più di maniera che di sostanza, nel commentare la nomina del Generale Figliuolo a commissario per l'emergenza Covid ha in sintesi affermato: «Sì vabbè ma un generale nell'incarico non fa parte della mia cultura... non c'era nessun altro competente di logistica per distribuire i vaccini?», ed altre amenità. La cosa mi ha contrariato alquanto. A questa giornalista che ha la pretesa di informare andrebbe spiegato che no, non c'era nessun altro perché se ci fosse stato sarebbe emerso prima che si giungesse a questo disastro. Oggigiorno i Generali sono anche dei grandi tecnici nelle più disparate discipline perché l'organizzazione militare di oggi è pervasa dalla tecnica e dalle più moderne tecnologie. Per avere la certezza che i vaccini arrivino al braccio dei cittadini, Draghi ha scelto un eccellente tecnico della Logistica che, guarda caso, è anche un Generale.

Roberto Bernardini

Globalizzazione

I parametri

del Terzo Mondo

Ho letto l'analisi sulla globalizzazione di Alberto Brambilla del quale ho spesso seguito con interesse quanto pubblicato sulle imposte e pensioni italiane. Non sono molto d'accordo su questa sua interpretazione della globalizzazione. Non vedo corretto di imporre ai Paesi in via di sviluppo i nostri parametri sui diritti (conquiste) umani, sull'ambiente e sui lavoratori, imputando la mancanza di questi comportamenti al sistema di governo di tali Paesi e sostenendo che solo la democrazia possa portare alle nostre condizioni. Il punto dell'analisi che mi interessa di più è il capitolo sulla disoccupazione indotta e sulle delocalizzazioni che portano ad una enorme spesa sociale del nostro Paese. Porta l'esempio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento che hanno prezzi più bassi dove non c'è democrazia ed elenca una serie di Paesi; questo è vero ma non dipende dal tipo di governo.Quando si fanno certe riforme, conquiste, che prevedono cambiamenti radicali di produzione, con costi altissimi che tante piccole aziende non sono in grado di sostenere, si devono prevedere le conseguenze che porteranno e programmare subito un piano di interventi a favore delle filiere di prodotti da proteggere, da non abbandonare.

Gian Carlo Michelotto

