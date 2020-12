Restrizioni/1

L'illusione di

essere gialli

Di là da analisi, indici o rapporti vari, il Veneto si è illuso di essere il meglio, ma il suo colore giallo è solo dovuto ad una sanità veneta più strutturata, senza altri meriti. In questa seconda fase siamo sempre stati la seconda regione d'Italia per contagi, dopo la pessima Lombardia, ora siamo nettamente la prima, avendo oggi da soli un quarto di tutti i contagi italiani! Abbiamo atteggiamenti sbagliati. Abito in centro a Padova e mi è facile osservare la confusione, i volumi della gente che continua ad affollarlo, volumi che sono gli stessi del 2019. Salvo essere mascherati, stiamo facendo una vita assolutamente normale, la stessa del 2019, nulla è cambiato, unica differenza significativa il non poter andare al ristorante od al bar alla sera, cosa che da sola non può certo eliminare i contagi e costituire vera lotta al Covid. Inutile continuare a fare inviti, servono interventi molto più duri dell'ultimo dire di Zaia che al bar si beve solo seduti al tavolo. Ammassati, ma seduti! Di questo passo dopo Natale sarà ancora peggio. Il Veneto accetta di vivere con il Covid, accetta i tanti e troppi morti, accetta i tanti costi per la sanità, costi che chi è abituato da sempre a pagare le tasse dovrà, prima o poi, coprire.

Piero Zanettin

Padova

Restrizioni /2

Quale governo ha

scelto bene?

Sentita la dott.ssa Viola e la dott.ssa Capua alla TV sentita la decisione della Germania di fare il lockdown totale. Il nostro governo ha deciso di fare liberi tutti o quasi. Ci viene il dubbio assillante pericoloso. Chi sarà quel governo che ha deciso giustamente.

Alcide Tonetto

Restrizioni /3

I sindaci

controllino

Mi assale un dubbio. Sono più nocivi gli idioti che causano gli assembramenti o quel sindaco che non è in grado di controllare le zone in cui gli assembramenti avvengono? Non basta implorare la cittadinanza. Bisogna che il sindaco applichi la legge. Se non è in grado di tutelare la vita dei cittadini che gli sono affidati rifletta. Non pensi solo se presentarsi nuovamente alle prossime elezioni. Pensi a fare il suo dovere. Subito.

Luigi Barbieri

L'influenza

Non sono ancora

stata vaccinata

Sono passati 20 giorni dal mio primo appello all'assessore Lanzarin (era il 22/11/2020) e lo devo ripetere: ho 74 anni e tutt'ora non sono stata vaccinata dall'influenza! Sono Lauretta Zamparo nata a Udine il 15-12-46, residente in via Vivaldi 26 Scorzè (VE). Medico Curante dott. Francesco Calzavara. Al mio primo appello mi sono giunte varie risposte di assicurazione dalle Autorità preposte, per questo ora la beffa è assai più dura da digerire .

Lauretta Zamparo

Scorzè (Ve)

Neve

A Cortina disagi

sulle strade

In merito al vostro articolo, Il grido di Cortina Stop alle chiusure, mi sento in obbligo di evidenziare che ancora domenica in centro città, le strade presentavano pesanti disagi e in molti casi i marciapiedi erano inagibili. Mi domando come sia possibile che Cortina, la città dei prossimi mondiali e delle Olimpiadi invernali 2026, non sia in grado di far fronte alla nevicata, seppure abbondante, avvenute 4 giorni prima. È sempre più evidente, in momento tanto difficile, l'inadeguatezza degli amministratori.

Fulvio Fronzoni

Giovani e risse

Le colpe di

noi adulti

Le scrivo in merito agli articoli usciti sulla rissa dei ragazzi a Roma e a Venezia e l'ennesima occasione persa per parlare veramente dei giovani. Non voglio certo assolvere episodi che sono di per sé indifendibili ma far notare come noi adulti siamo poco attenti a loro. Premetto che quando ero ragazzo, episodi simili accedevano con una certa frequenza soprattutto il sabato e la Domenica sera fuori dalle discoteche, e la notizia non appariva neanche sulle cronache locali. Grandi pseudo esperti danno la colpa alla noia e non si concentrano invece sul fatto che questi ragazzi non hanno fiducia sul futuro, non si fidano di una società che li fa sentire sempre più soli e incapaci di poter affrontare un mondo pieno di stimoli e informazioni, ma che niente fa per prepararli a tutto questo. Noi adulti non siamo riusciti neanche a farli tornare a scuola per colpa dei trasporti, ma certamente è più facile per noi colpevolizzarli come incapaci e fannulloni. Noi adulti non siamo ciechi nel non vedere come stanno le cose, ma bugiardi a non ammettere le nostre responsabilità. Un saggio aveva detto che chi punta il dito contro qualcuno in realtà ne ha tre puntati contro se stesso. Assumiamoci seriamente le nostre responsabilità prima di colpevolizzare i ragazzi.

G. Malgarotto

Venezia

Il confronto

Il turismo ha

ucciso Venezia

Sono stato a prendere l'aperitivo in piazza Ferretto a Mestre alle 17.00, brulicante di vita, con ricche luminarie, bambini gioiosi attorno all'albero, anziani in carrozzella con le badanti, vetrine illuminate, bar con il plateatico riscaldato. Non ho potuto evitare il confronto con piazza San Marco: vuota, buia, con una fredda istallazione digitale al posto di un albero. Ecco cosa ha prodotto il turismo: l'alienazione degli abitanti dal cuore della propria città! Perche? Perché i bar sono chiusi? Perché non fanno niente di invitante e coinvolgente per i veneziani? Continuano a sperare nel ritorno del turismo, che li ha resi ricchi. Ma morti.

Hugo Marquez

Venezia

