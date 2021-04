Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ReplicaI veri numeridel SuperbonusScrivo in relazione all'articolo Superbonus 100% troppa burocrazia flop da 18 miliardi, pubblicato a firma di Marco Marcatili su Il Gazzettino del 19 aprile. Nell'articolo vengono riportati dati dell'ENEA non aggiornati che, in quanto tali, ritengo non funzionali a fotografare l'effettivo e attuale andamento della misura che sta registrando un trend di crescita in termini di progetti ammessi e, dunque, di...