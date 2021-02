Replica

I privilegiati

del posto fisso

In relazione all'articolo, pubblicato in data 05 febbraio 2021, dal titolo: I privilegiati del posto fisso, preme precisare che l'INPS, già da tempo, ha adottato un modalità di ricevimento al pubblico basata su un sistema di prenotazione, web e telefonica, che ha consentito di offrire alla numerosa utenza che, quotidianamente, si rivolge ai nostri sportelli, la possibilità di mettersi in contatto con i nostri uffici senza necessariamente doversi recare fisicamente in sede. In particolare, per gli utenti che optano, in fase di prenotazione, per il contatto da remoto, è previsto che vengano ricontattati telefonicamente e, se ne hanno la possibilità, anche con videochiamata attraverso la piattaforma Teams, per avere tutte le informazioni richieste e verificare la loro istanza direttamente da casa. Questa organizzazione, ormai collaudata, ha peraltro consentito agli uffici, durante i lunghi mesi di lockdown, di continuare ad offrire assistenza e consulenza a tutti gli utenti, con costanza e senza interruzioni, nonostante le sedi fossero chiuse al pubblico. La nuova organizzazione risponde ad una esigenza di diversa modulazione dell'accesso agli sportelli ed ha il vantaggio di evitare lunghe attese ed assembramenti, circostanza ancor più significativa in relazione alle attuali esigenze sanitarie. Per lo stesso motivo, nulla di strano, quindi, se la sala d'attesa è apparentemente vuota, confermando, al contrario, la bontà di questa scelta organizzativa, che consente ai nostri operatori di ricevere l'utenza, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, sia fisicamente allo sportello, sia mediante ricontatto telefonico o in videochiamata. Detta organizzazione, come nel caso della signora Scarpa, che ha formulato, in aggiunta all'istanza regolarmente evasa, ulteriori istanze afferenti un diverso sportello, è in grado di garantirne la trattazione, nel caso in cui ci sia disponibilità oraria nella stessa mattinata.

Vincenzo Petrosino

Direttore provinciale

Alleanze

I no di Pd e M5s

alla presenza della Lega

Non meraviglia più di tanto il Niet di PD e M5S ad un'eventuale collaborazione della Lega al Governo Draghi. Specie il PD, a cui non nascondo l'incoerenza del suo opporsi ad una eventuale collaborazione a Draghi della Lega, poi a che titolo, e contraddittorio all'appello del Presidente Mattarella a tutti i partiti, di dare la loro disponibilità al Professor Draghi a comporre, con urgenza, l'esecutivo. Il PD, che di coerenza ne ha poca, ha subito non poche scissioni al proprio interno per tali suoi modi di proporsi all'elettorato. Non nascondo, infine, l'irriverenza di PD e M5S, ormai partito unico, che usano in una situazione in cui il Capo dello Stato ci mette la faccia per far sì che l'Italia esca dalla confusione politico-istituzionale provocata proprio dai due partiti oppositori alla Lega: PD e M5S.

Michele Russi

Centrodestra

Il fiuto

di Berlusconi

Berlusconi con autorità scende in campo per appoggiare l'amico Draghi e questo non solo per aiutare l' Italia ad uscire dalla difficile situazione sanitaria ed economica, ma anche per ridare visibilità al suo movimento che da troppo si è appiattito sulle posizioni di Salvini e la Meloni snaturando la sua identità di gruppo politico liberale ed europeista. Sicuramente c'è soddisfazione da parte di quell'elettorato che non si riconosce nelle posizioni sovraniste di FdI e Lega. D'altronde a livello europeo Forza Italia fa parte del Partito Popolare e questo ne garantisce la sua chiara collocazione liberale ed europeista. Berlusconi, del quale tutto si può dire, ma che non abbia fiuto politico, ha capito che in Italia si sente la mancanza di una forza moderata di centro. Forse oggi il suo problema è non avere rappresentanti politici all'altezza della situazione, capaci di esprimere autonomia e singolarità di pensiero rispetto ai rappresentanti dell'estrema destra.

Aldo Sisto

Venezia

Meglio rinviare

il Carnevale

Sono un veneziano che lavora nel settore ricettivo in città: è da metà Ottobre che le mie strutture sono vuote, la speranza era quella di poter lavorare almeno a Carnevale, ma la giunta comunale ha fatto la scelta peggiore, confermarlo ma organizzarlo virtualmente, come se io potessi affittare virtualmente le mie camere, allora le chiedo, non sarebbe stato più scaltro procrastinare il Carnevale alla bella stagione? Così come ha fatto Rio de Janeiro con il suo o Cannes con il festival del cinema?

Nikos Bortoluzzi

Economia

Lo spread

di Draghi

È bastato il solo annuncio dell'incarico a Mario Draghi per assistere ad una riduzione dello spread, calato anche sotto la soglia psicologica dei 100 punti base. Ciò senza che sia cambiato ancora nulla. Ma poiché questo semplice numero rappresenta il grado di fiducia degli investitori in un Paese, di fatto i mercati hanno mostrato di apprezzare il passaggio da un Governo palesemente incapace di risolvere i problemi, alla prospettiva di una nuova fase politica, si spera in grado di rispondere ai bisogni degli italiani. Auguriamoci che con Draghi lo spread possa calare almeno sui livelli di quello portoghese, che al momento vale la metà di quello italiano.

Umberto Baldo

Auto blu

Ministri

esterofili

Plaudo alla lettera del signor Vittorio De Marchi che critica l'utilizzazione di auto straniere da parte dei nostri politici. Siamo in milioni a pensarla come lui. Mi sono sempre chiesto con quale faccia tosta i nostri ministri vadano all'estero a promuovere il lavoro italiano, quando poi li vediamo circolare su auto di qualsiasi marca, purché straniera. Io risponderei: se non vi fidate voi, perché dovremmo fidarci noi? Il tanto vituperato Mario Monti, appena insediato premier, firmò un provvedimento molto intelligente: da domani ministri e sottosegretari tutti con auto italiane! Spero in una decisione altrettanto... dragoniana (pardon, draconiana) da parte di Draghi.

Ferruccio Gard

Scuola

Vacanze

senza senso

Sono stati resi noti in questi giorni i calendari regionali delle vacanze di Carnevale per le scuole. Ma veramente riteniamo che, dopo quasi un anno di assenza forzata dalle aule, sia così indispensabile interrompere le lezioni appena riprese in presenza? Per di più, visto che la pandemia è tutt'altro che alle nostre spalle, mi sembra ci sia poco da festeggiare con maschere e coriandoli, oltre a tutto creando occasioni di pericolosi assembramenti. È inutile predicare prudenza, se poi si concedono vacanze in questa fase illogiche e inopportune.

Ivana Gobbo

