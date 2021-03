Renzi

Altro che proiettili:

a noi dinamite

Trovo semplicemente comico il coro unanime di esecrazione per lo scherzo dei proiettili a Renzi. Io sono del 1962, mio padre fu un padre della Destra friulana, e a casa nostra, per oltre due decenni, dai 60 a metà 80, arrivava di tutto, anche la dinamite da cava, sullo zerbino dell'ingresso! E di notte, minacce alla vita dei miei e di noi fratelli. Le auto danneggiate, le botte... Nessuno ha mai frignato, né tanto meno ha avuto solidarietà. Finché nei Palazzi ci saranno queste signorine, noi non andremo da nessuna parte, mi creda. E chiedo esplicitamente di pubblicare questa lettera, per onorare il Coraggio nostro di allora, a sto punto, ancor prima che per evidenziare l'assurdità di questo trambusto.

Ferdinando Parigi

Salvini

Coerenza tra Strada

e il generale

Se non fosse la gravità della situazione pandemica ci sarebbe di che ridere della nostra situazione politica; da un centrosinistra che ha perso la rotta ad una destra che non sa cosa sia la rotta. È vero che non bisogna giudicare l'azione attuale della politica con lo specchietto retrovisore, ma ritengo che un minimo di coerenza sia una buona virtù per un politico che voglia essere giudicato da noi elettori, come persona credibile. Mi riferisco all'episodio della nomina del generale Figliolo a commissario per l'emergenza. Senz'altro tutti ricorderanno la nomina da parte del governo Conte del dott. Gino Strada a commissario della sanità Calabrese e per il quale si levarono da parte del centrodestra, con a capo Salvini ed il suo presidente regionale Spirlì, accuse di inadeguatezza per questa scelta , adducendo che il medico di Emergency, avendo lavorato in Africa, in scenari caratterizzati da drammatici problemi sanitari, era comunque inadeguato per la realtà Calabra. Oggi, con la nomina del generale Figliuolo, di cui non voglio assolutamente mettere in dubbio la sua preparazione, lo stesso Salvini ha messo in evidenza, accogliendo favorevolmente la nomina, la grande esperienza del Generale acquisita in Afghanistan ed in altre importanti scenari di crisi internazionali . Io consiglierei a Salvini di rileggere, prima di parlare, le sue precedenti dichiarazioni.

Aldo Sisto

Vita reale

I vaccini

e Sanremo

Qualche piccola riflessione su ciò che tiene banco in questi giorni sulle televisioni nazionali: i vaccini e Sanremo. Due cose che sembrerebbero lontanissime ma, in realtà no, non lo sono. Cominciamo dai vaccini, e qui, anche i muri ormai sanno, hanno capito che l'Europa, a oggi, che mi sembra evidente non essere quella unione di stati che pensavano i fondatori, è un groviglio burocratico, fatto di burosauri che occupano le loro giornate a discutere, ma con impegno e assoluta incompetenza, della lunghezza dei cetrioli e del numero di piselli all'interno del baccello. Ciò che stupisce, è sentire delle dichiarazioni di parlamentari europei, non di un pinco pallino qualsiasi, che oggi invece di ammettere che hanno fatto dei contratti che neanche la mia nipotina di sette anni, avrebbe sottoscritto, no insistono a tentare, goffamente e mostrando in diretta televisiva, oltre l'incompetenza, anche il totale scollamento dalla vita reale. L'onorevole Pina Picerno, in risposta a dati sugli investimenti dei vari stati per i vaccini e che dimostrano come l'Europa sia stata assolutamente insufficiente e in ritardo, si profondeva nel dire che no, non è vero, che l'Europa, e lo diceva con il ditino alzato, ha investito più di 2000 miliardi di euro (duemilamiliardi, forse nemmeno il bilancio della UE). E ha pure insistito quando la conduttrice, resasi conto della stratosferica castroneria, tentava di riportarla alla realtà. San Remo, salvaci tu. Si perché anche qui, sempre i soliti, invece di parlare di musica e di canzoni, se non sbaglio mi sembra sia il festival della canzone, si indignano e fanno lunghe e articolate accuse al bravo Amadeus che si è permesso, ma tu guarda, di fare il segno della croce. Ma chi si crede di essere! Eh no, cavolo, non si stupiscono e sono estasiati dalle banalità che escono dalla bocca di presunti artisti; definiscono cultura le volgari parolacce e il dileggio del cristianesimo, che è come andare a caccia di un agnellino con il bazooka, ma si guardano bene questi cultori della libertà di espressione di fare anche solo un accenno a religioni ben più oscurantiste, delle quali decantano la bellezza. Non si dica che questa gente vive tra noi popolazzo, no loro sono l'elite, il privilegio. Mi ricordano, vagamente, le interminabili, noiosissime e soprattutto inconcludenti assemblee studentesche degli anni '70, infarcite di «ccioè, nella misura in cui, un attimino». Poi c'è la vita reale, il vivere quotidiano della gente, che è un'altra roba.

Diego Parolo

Covid

Evitiamo la deriva

psicosomatica

Siamo al disgelo e le premature strabelle giornate fanno pensare che non tutto il cambiamento climatico venga per nuocere, anche se tanto tuonò che la piattaforma russò e il movimento si sfasciò, con buona pace di tante teste che servono poco più che come reggi-casco. C'è in giro tanta apprensione da disinnescare prima che diventi psicosomatica. Come? Come dissero il Palazzeschi e il Poli (anche coi Fiori): Divertiamoci! ma seriamente. Perché dopo un anno in cui si è sentito accusare il gioco del lego per l'egotismo di certuni, e si pensa colpevole il panda per la pandemia, ora che i vaccini sono stati scoperti ma pare ci vaccineranno con il latte vaccino, ora che siamo in epoca di manutenzione-prevalenza della resilienza, e per le spiagge è tempo di ripascimento, chissà se per la politica arriverà mai il tempo della resipiscenza.

Fabio Morandin

Trasgressioni

Chi pagherà

certe multe?

In uno dei tanti articoli riguardanti i provvedimenti restrittivi proposti dalle autorità di controllo centrali e locali nei confronti dei trasgressori dei divieti, si parla sempre di un numero elevato di multe (4.634 nell'articolo a firma Allegri). Ciò premesso mi sorge un dubbio: siamo sicuri che queste multe saranno riscosse ed in caso positivo quali sono gli Enti pubblici che beneficeranno di queste entrate? In alternativa l'apparato gestore dovrà procedere con l'emissione di cartelle esattoriali a carico dei trasgressori però con alcune forze politiche governative che chiedono l'annullamento delle cartelle esattoriali fino ad un importo di 5.000 euro non c'è il rischio che il tutto si tramuti a tarallucci e vino nella classica storia all'italiana? Personalmente vedrei bene l'impiego di questi soldi in favore delle strutture sanitarie che nel nostro paese necessitano di essere modernizzate con l'acquisto anche di apparecchiature di ultima generazione.

Romano G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA