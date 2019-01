CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ReligioneHo divorziatoda questi pretiAnche se non interessa a nessuno, al momento ho divorziato dalla chiesa e dai preti in genere, ma di certo non ho divorziato dal Padreterno, tuttavia senza nessuna pretesa, difendo la nostra storia e in particolare quella religiosa, che appartiene a questo tribolato paese. Pur considerando tutte le pagine nere che hanno contraddistinto la storia millenaria del cattolicesimo, per sintesi cito solo le famose sacre inquisizioni, che spedivano sul rogo quelli considerati eretici, uno su tutti Giordano Bruno....