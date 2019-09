CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RegoleNon c'è l'obbligodi tornare al votoIn questi giorni sento molti sostenere cose non vere a riguardo della gestione della crisi governativa, senza che questo provochi alcuna reazione. Umilmente, vorrei sgomberare il campo da dicerie infondate. Eccone alcune. 1) Questo nuovo governo non è stato eletto dal popolo: ebbene, per quanto molti possano rimanere stupefatti, mai in Italia c'è stata una elezione per eleggere il Governo! Si è solo e sempre eletto un Parlamento che, a maggioranza, da e toglie la fiducia ai Governi. Molti politici...