Referendum/1

Il contenuto

in secondo piano

Vota no, mi raccomando, altrimenti fai un regalo ai 5 stelle!. È un ragionamento che si sta radicando ed è relativo al referendum sul taglio dei parlamentari. La riforma approvata in via definitiva dal Parlamento è infatti un cavallo di battaglia del M5S, ma andrebbe accompagnata ad una buona legge elettorale che tenga conto della nuova rappresentanza territoriale degli eletti. Il M5S, data per scontata la sconfitta alle elezioni regionali, punterà tutto sul referendum. Il Pd di Zingaretti è schierato per il sì, con molti distinguo, poiché i democratici hanno sostenuto la legge solo nella quarta e ultima lettura in cambio di una riforma elettorale. La Lega e i Fratelli d'Italia sono anch'essi schierati per il sì, mentre Forza Italia appare divisa. All'interno dei partiti di opposizione, molti elettori sono comunque propensi a scegliere il no per cercare la spallata al governo Conte. Purtroppo, come in passato, il referendum verrà usato per mandare un segnale politico al governo in carica, mentre il contenuto del quesito referendario passerà ancora una volta in secondo piano.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Padova)

Referendum/2

Una classe politica

competente

Ritengo che la riduzione dei parlamentari indurrà le forze politiche a scegliere attentamente la classe dirigente che dovrà essere competente, seria e preparata. Potrebbe essere il primo passo verso una serie di riforme più incisive a partire dalla legge elettorale. Al referendum il mio voto sarà sì.

Adriano Mariutti

Castions di Zoppola (Pn)

Referendum/3

Una riforma

che non basta

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fra i tanti benefici che elenca nella sua campagna favorevole al taglio del numero dei parlamentari italiani, in riferimento al numero dei parlamentari di tanti altri stati europei e non (molti dati mi risultano peraltro artatamente sbagliati), si dimentica volutamente di dire che solo in Italia esiste il bicameralismo perfetto che introduce, come tutti sappiamo, enormi ritardi nei lavori parlamentari. La riforma del numero dei parlamentari, per ridurre il costo della politica (di cui tutti avvertiamo la necessità), per imprimere un vero cambiamento nella politica italiana deve essere collegata contestualmente, e non successivamente, con il monocameralismo, che soddisferebbe sia la necessità della riduzione dei costi, sia la speditezza dei lavori parlamentari. Come d'altronde era già previsto nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 presentato dall'allora governo Renzi. Allora il referendum fu bocciato da un populismo animato da una antipolitica strumentale e da un montante odio sapientemente instillato verso Renzi da una sinistra dalla visione strabica e rivolta a guardare solo al passato e non al futuro. Sarebbe sorprendente se ora, col pericolosissimo complice rappresentato dalla mancanza del quorum (in quanto basta solo la maggioranza più uno dei votanti), vincesse il sì: sarebbe la prova provata che noi italiani amiamo farci del male e siamo contenti nel continuare a farcelo. Io sono sicuro invece nella intelligenza e maturità democratica degli italiani che questa volta non seguiranno le sirene dei populisti e sovranisti, ma si guarderanno bene dal votare il sì in quanto è il voto sul no la via maestra per rinnovare l'Italia. Attenzione quindi a non farci ingannare ancora una volta.

Renzo Turato

Padova

Francia

Certificati di verginità?

Ritorno al Medio Evo

In Francia ci sono ragazze che per ordine dei familiari si sottopongono a visita ginecologica per avere il certificato di verginità. E ci sono professionisti che si prestano a fornirlo. Come è possibile che ciò accada in un paese civile e democratico? Sembra di essere tornati al Medioevo.

Gabriele Salini

Recovery Fund

Progetti di ripresa

aperti all'opposizione

Il Governo è in fibrillazione spasmodica perché l'arrivo dei 209 miliardi del Recovery Found ha stimolato gli appetiti di tutti i Ministeri, facendo fare a qualcuno proposte di utilizzo dei fondi a dir poco pittoresche. Ma c'è una considerazione da fare, a mio avviso importante, che non ho sentito sollevare fino ad ora. Il Governo si è intestato il successo (?) del RF come se fosse stata la loro bravura a permetterci di strappare quella cifra. Va sottolineato che di quella cifra oltre 120 miliardi sono un prestito, che andrà restituito, non sappiamo ancora a che prezzo, e non parlo di tasso di interesse. In ogni caso, che sia o meno un risultato dovuto alla capacità dei nostri attuali governanti, io ne dubito molto, lo ritengo più una furbata dell'Europa per disinnescare le forti ambizioni sovraniste dei loro avversari politici, è un debito che influenzerà le nostre vite nel prossimo futuro e almeno quelle della nostra prossima generazione.

Mi chiedo se è opportuno che i progetti e i piani di spesa per utilizzare al meglio questo fondi, vengano fatti senza la partecipazione dei partiti dell'opposizione, rappresentanti la maggioranza reale del Paese. Conte e la sua corte dei miracoli, fra un po' dovranno farsi da parte, lo sanno tutti, loro per primi. È giusto a questo punto che chi governerà in futuro dovrà fare i conti con scelte fatte solo dai predecessori? Io non mi fido della correttezza di questi politici al governo, e temo che ci sia il rischio che ci vengano lasciati i pozzi avvelenati, anche solo per vendetta politica.

Claudio Scandola

Stadi

La confusione

regna sovrana

Leggo con allegria che i campi sportivi dei dilettanti sono nuovamente riaperti al pubblico, cosa che mi fa molto piacere. Questo dimostra ancora una volta che il caos continua a regnare nella interpretazione dei Dpcr sfornati dal consiglio come fossero brioche dal fornaio e quindi conferma la mia personale opinione che siamo governati da incapaci che quantomeno non sono in grado di interpretare correttamente le direttive di questi decreti.

Giorgio Telesi

