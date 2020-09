Reddito di cittadinanza

Meglio tardi

che mai

Finalmente si sono resi conto che il reddito di cittadinanza così come è stato strutturato rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità. Per questo è in programma la realizzazione di un sistema informatico in grado di incrociare domanda e offerta. Insomma, meglio tardi che mai!

Gabriele Salini

Migrazioni

Così impoveriamo

il Terzo mondo

Da una analisi semplicistica, sacrocuorista, compassionevole mi si dice che gli immigrati che si stanno riversando sulle nostre coste a decine e decine di migliaia, lo fanno per il bisogno più elementare, per la sopravvivenza e per la pace che nelle loro nazioni manca a causa delle continue guerre. Di primo acchito, questi motivi sembrano giusti, sacrosanti, ma volendo analizzare il fenomeno di queste massicce trasmigrazioni un po' più nel profondo ne consegue che: andando via dal loro paese, non soffrono più la fame quelli che restano? E ancora, andando via dal loro paese le guerre cessano? Naturalmente tutto rimane tale e quale; si continua a morire di fame e così anche le guerre continuano. Allora una persona che fa funzionare le proprie sinapsi neuronali capisce che: qui da noi continueranno a morire di fame se non lavorano, da noi inoltre perdono anche la loro dignità perché sono costretti ad elemosinare e se pensano che scappando dal loro paese le cose cambieranno s'illudono. Allora mi chiedo si può essere tanto ottusi, primitivi, ignoranti, ingenui? È restando nei loro paesi e combattere contro le ingiustizie che un domani le cose possono cambiare, non scappando per farsi mantenere perdendo la dignità. In tutti i paesi europei ci sono state rivolte contro i despoti ed è grazie a queste lotte che oggi possiamo permetterci la democrazia. Chi aiuta questa gente a scappare e allo stesso tempo chi li aiuta a venire da noi e ancora peggio chi li accoglie, come fanno, commette un grave errore e anche un grave peccato in campo religioso, perché aiutandoli, si fa del male a loro stessi e alla nazione dalla quale provengono. Il mio non è egoismo, ma una seria preoccupazione per il domani nostro e loro. Le nostre radici sono talmente diverse dalle loro che qui da noi sono e saranno sempre degli innesti innaturali, anche perché non hanno nessuna volontà di integrarsi. La brama di eguaglianza che sta invadendo tutti i cuori compassionevoli, si manifesterà sicuramente nel desiderio di abbassare tutti al proprio livello, complicando, inquinando e confondere ancor più la nostra già malandata democrazia. Allora leggete pure i vostri libri addomesticati, buonisti, religiosi e sinistra, saziatevi pure ai vostri pranzi di parole, ma non mentite dicendo che questa è carità, i cittadini, quelli che hanno la testa sulle spalle e che non hanno secondi fini, sanno come andrà a finire, purtroppo male.

Giuseppe Jovino

Politica

Agli italiani

manca l'autostima

Gli italiani non sono né migliori né peggiori dei cittadini degli altri Stati europei. Ma agli italiani manca il coraggio e l'autostima e sono sempre pronti a denigrarsi e a darsi la zappa sui piedi, a fare di ogni erba un fascio per accadimenti di cui non sono in realtà tutti responsabili. Cosa che assolutamente non fanno e si guardano bene dal fare gli altri europei. La cosa più deleteria è quella di identificarci con i politici al governo. Politici che, ben si sa, promettono mari e monti pur di essere eletti, arrivando a offrire vere e proprie utopie e velleitarismi impossibili da realizzare. E poi fanno altro una volta eletti e la cosa peggiore è di non esserne all'altezza del compito. La politica è una cosa seria e non tollera improvvisazioni! Gli italiani purtroppo sono un poco creduloni e in buona fede, questo sì. Ma sono anche intelligenti e attenti perché in grado di ravvedersi e di distinguere. Perciò credo che sia il caso di amarci di più, di prendere certe distanze, di lodarci un poco e di essere orgogliosi di essere italiani!

A. V.

Tridico / 1

Sbagliati

stipendio e momento

Quella di Tridico è una vicenda spiacevole e fastidiosa su cui vorrei fare le opportune precisazioni. Stipendio: presumo ci fosse un regolare contratto firmato da tutte e due le parti, lasciamo perdere il livello economico, è stato accettato e presumo in contratto non ci fosse la postilla tra due mesi è previsto il raddoppio. Momento: politicamente il momento è assai poco opportuno, d'altro canto i 5 stelle restituiscono anche se sempre meno, la indennità parlamentare prevista. La scarsa opportunità del momento è facilmente deducibile, siamo in emergenza nazionale si dice, anche se la emergenza nazionale non ha minimamente toccato buona parte del popolo. Lasciamo perdere il fatto che molti manager di valore guadagnino molto di più, ma se 62mila sono un inezia provi il dott. Tridico a vivere con la metà in cinque. Anche se il suo presunto valore è ancora tutto da dimostrare, fosse stato una figura di assoluto valore nessuno avrebbe trovato nulla da ridire, vedasi Zaia votato anche dalle sinistre.

Claudio Robazza

Tridico / 2

Guadagno basso

per il ruolo

Se lo stipendio dell'attuale presidente è di 60.000 euro ca. lordi annuo (stipendio di un impiegato con media anzianità) mi sembra piuttosto basso considerando che il precedente Boeri incassava 240.000 euro/anno e Mastropasqua oltre 500.000 + altre centinaia di migliaia per incarichi in vari consigli di amministrazioni come da notizie stampa, uno dei motivi per cui era stato sollevato dall'incarico. Ricordo che in precedenza anche il capo della polizia incassava oltre 500.000 euro/anno e una volta sostituito al suo successore erano stati ridotti a 240.000 perché, se non sbaglio, a dipendenti pubblici non potevano essere liquidati emolumenti superiori a quelli riconosciuti al Presidente della Repubblica (legge governo Renzi).

Arturo Ongarato

Covid

Paradossi

scolastici

Mentre in tutta Europa si torna a parlare di lockdown in Italia si vive una situazione del tutto paradossale. Ci sono luoghi, ad esempio all'interno delle scuole, dove i controlli sono assidui mentre basta uscire fuori dei cancelli o nelle stazioni degli autobus per vedere torme di studenti ammassati senza mascherine. Questo succede davanti all'ITIS di San Donà come davanti al Liceo, a Mestre come a Venezia. I primi giorni si è visto qualcuno della protezione civile ad effettuare i controlli dopodiché si è andati verso un liberi tutti generale. Credo invece che i controlli debbano proseguire per evitare quello che si sta per annunciare come un autunno molto problematico.

Lino Renzetti

