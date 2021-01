Recuperi

Scuole aperte

fino al 31 luglio

Difficile dire quali sono i settori più colpiti dalla pandemia, per me tutti. Per uno in particolare però ci sarebbe la possibilità di mitigare gli effetti dovuti alla pandemia a costo zero: le scuole. Data l'annata particolare, per non parlare della precedente, si potrebbe prorogare la fine delle scuole al 31 luglio, magari facendo rientrare gli studenti dal lunedì al giovedì, lasciando così un week end lungo per le brevi vacanze. I costi sarebbero praticamente inesistenti dato che il personale docente viene comunque pagato, resterebbero solo le spese per le pulizie. Nel periodo estivo il Covid non dovrebbe dare problemi anche grazie alle vaccinazioni mentre il mese e mezzo extra di lavoro in classe sarebbe impagabile.

Gabriele Zago

Senza mascherina a scuola

La madre spenda

i soldi per i musei

Concordo perfettamente con la lettera del sig. Piergiorgio M. pubblicata il 30/12 us. riguardante il caso della ragazzina che non indossava la mascherina a scuola e per questo minacciata di sospensione. Volevo aggiungere la mia opinione sul deprecabile intervento della madre che intende adire a vie legali al fine di proteggere la figlia da quello che per lei è una limitazione della libertà. Forse questa signora non ha insegnato alla figlia che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri e, specialmente in questo periodo, pur nella convinzione delle proprie idee, i nostri comportamenti non devono andare a scapito della salute pubblica. Se mi posso permettere vorrei consigliare alla signora di spendere i propri quattrini anziché in spese legali, regalando alla figlia qualche libro e, quando sarà possibile, a visitare alcuni dei numerosi e bellissimi musei della nostra Regione.

Luciano Novello

Mogliano Veneto (Tv)

Italia bistrattata

Le lamentele

dei sovranisti

Sono trascorsi diversi mesi da quando i media sono stati inondati dalle entusiastiche dichiarazioni del governo in merito alla destinazione dei fondi del progetto Next Generation Eu (Recovery Fund) in quanto su uno stanziamento complessivo di 750 miliardi il nostro Paese ne otterrà circa 209. Non vi è stata occasione in cui non sia stata esaltata la forza e la capacità negoziatrice del Presidente del Consiglio e del suo staff nell'aver saputo dirottare verso il Paese un ammontare tanto considerevole di risorse: 30% del globale. Soltanto pochi giornali hanno riportato le dichiarazioni di alcuni componenti del Consiglio Europeo che hanno dato una ben diversa motivazione su tanta generosità. L'Italia risulta uno dei padri fondatori della Comunità Europea e riveste una posizione di assoluto rilievo a livello economico in quanto si attesta al 3^ posto dopo Germania e Francia. La delicata situazione economica, finanziaria e politica del Paese preoccupa non poco la stessa comunità. È notizia di questi giorni l'inspiegabile differenza del numero dei vaccini consegnati ai paesi europei che vede l'Italia palesemente penalizzata, nonostante sia una delle nazioni più colpite dal coronavirus. Su questo scenario non si può allora negare che i movimenti sovranisti italiani non abbiano qualche ragione di cui lamentarsi.

Lucio Marin

Padova

Lettera a Corona

Come risolvere

i disservizi Tim

Caro Mauro Corona,

Hai ragione, a batterti per la tua Erto che è da 10 giorni senza servizi a causa dei guasti sulla linea telefonica di Tim. La tua Erto è rappresentativa di tante realtà che specie quando nevica abbondantemente come in questi giorni rimangono settimane se non mesi senza servizi. Allora da consigliere comunale di un piccolo comune di montagna, (Fregona) in provincia di Treviso, te la faccio una proposta,lottiamo insieme perché si arrivi ad imporre le fasce di rispetto in prossimità di linee elettriche e linee della Tim di 12 metri a lato, per impedire che eventuali cadute di alberi causino interruzioni di servizio. Sono anni che lo dico ai vari enti, ma come dici tu siamo in pochi a battagliare per la montagna e sicuramente una voce come la tua autorevole può essere di impulso. Facciamo sì che alle comunità montane che per svariati motivi hanno a che vedere per giorni consecutivi con l'interruzione di energia elettrica, che poi ha come conseguenza la mancanza di tutti gli altri servizi, vengano forniti subito i generatori per la corrente elettrica, ma soprattutto agiamo in prevenzione anche contro gli ambientalisti estremisti che guai a tagliare una pianta, che poi magari quella stessa pianta quando cade ti fa mancare i servizi ad un intero paese. Caro Mauro i tuoi compaesani sono fortunati che hanno la tua voce autorevole a farsi sentire altrimenti forse resterebbero settimane se non mesi, senza servizi.

Daniele dal Mas

Fregona (Tv)

Piccoli sacrifici

Tagli degli stipendi

come esempio

È iniziato il 2021 e, a parte la speranza, mi pare che le prospettive affinché sia migliore del 2020 siano ben poche, considerato anche la partenza alquanto difficoltosa e lenta delle vaccinazioni. Premesso ciò, per quanto concerne i risarcimenti alle attività produttive, che risultano in ogni caso alquanto modesti, osservo che più volte il Presidente Conte (chiamarlo Premier mi pare improprio rispetto alla statura degli altri d'Europa) ci ha più volte esortato a fare sacrifici, però lui ed il Presidente Mattarella per primi, non hanno mai espresso l'opportunità e deciso la riduzione delle loro competenze, per poi destinare una quota a coloro che effettivamente sono andati in sofferenza. Nonostante sia ormai trascorso quasi un anno, nemmeno alcun parlamentare di qualsiasi schieramento ha proposto una riduzione, così pure come alcun giornalista ha mai scritto due righe in proposito. Si potrà obbiettare che la somma risparmiata non potrebbe esser consistente, ma l'esempio sarebbe di tutto rispetto. Purtroppo loro sono la casta e noi il popolo beota, che deve fare sacrifici e pagare. A proposito di vaccini, anche il comportamento di De Luca, Presidente campano, è significativo all'appartenenza dei privilegiati. Si dice che l'ha fatto quale esempio per convincere i cittadini a vaccinarsi, cosa che potrebbe esser vera, a mio parere, solo nel caso che i vaccini fossero disponibili per tutti. Buon 2021 a tutti.

Marcello Vesnaver

Spinea (Ve)

