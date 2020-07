Recovery fund

E se Rutte

avesse ragione?

Se nella passata settimana, riguardo al summit UE su Recovery Fund plus bilancio UE per i prossimi anni, si leggevano i giornali o s'ascoltavano i notiziari, sembrava che la drammatica disgiuntiva fosse tra l'acerrimo inspiegabile egoismo del premier olandese Mark Rutte assieme ai suoi compari di merenda dei Frugali 5, e dall'altra parte la ragionevole posizione dell'Italia che chiedeva unicamente giustizia solidaria. S'aggiunga post-summit UE l'accoglienza alla standing ovation per l'eroico Conte 2, che aveva strappato un così insperato succulento euro-accordo. Ma la gloria si sa ha i piedi frettolosi e fugge rapida! Passano solo un paio di giorni, e dallo stesso scenario ben altri toni, ben altri titoli di prima pagina a quattro colonne: Soldi europei, lite nel governo è già zuffa sui miliardi di Bruxelles...; Sui fondi europei è un vero e proprio assalto alla diligenza per poter accaparrarsi a tempo e il più possibile, per le proprie clientele di partito o d'interesse. E mi permetto domandare: forse magari il cattivissimo Mark, quel tale olandese impregnato d'atavico calvinismo come suggerisce un vostro articolista, il cattivissimo, il frugalissimo premier olandese che «affonda in quell'etica del rigorismo protestante per cui c'è sempre uno scialacquatore papista che pretende di comandare e di rovinare chi fa le cose con precisione e correttezza» (Articolo Gazzettino martedì u.s. a firma Mario Ajello), non avesse piuttosto una qualche subodorata precisa conoscenza della corrente e patologica politica di casa nostra? Dunque le perplessità sulla volontà e capacità d'autentica riforma, d'una riforma che sia profonda e incisiva, per affrontare le gigantesche sfide globali alle quali l'intera Unione si vede confrontata, mi paiono ben motivate e fondate e girano nella mente non solo del cattivissimo Mark, piagato da incorreggibile moralismo calvinista, ma anche in molti nostrani normali cittadini, che constatano giornalmente la confusione pandemica della quotidiana politica.

Eugenio Mirandola

Conegliano

Statistiche

Le altre malattie

di chi muore per Covid

Breve ma precisa la richiesta del sig. Pozzobon nelle Lettere di oggi martedì 28 luglio. Vi è la necessità di avere dati certi e aggiornati su Covid. Deceduti: specificare età e patologie pregresse con chiarezza e sempre. Le poche volte in cui si riesce ad entrare in possesso di articoli fatti con reale risvolto scientifico si evincono dalle 2 alle 4 patologie pregresse per i pazienti deceduti ed il perdurare di età elevata degli stessi. Cortesemente si chiedono notizie corrette ed esaustive. In medicina si parla di percentuali. Se un deceduto under 40 anni incarna lo 0,2 tra tutti i decessi è corretto e non fuorviante comunicarlo.

Giovanni Gastaldi

Sambughè

Governo

Con Conte

ultimi in Europa

Leggo che Conte starebbe facendo miracoli e che la sua popolarità starebbe raggiungendo vette inimmaginabili, il 60 se non il 70% di gradimento, allora è bene dare un occhiata ai risultati di super Conte e del suo governo. Crollo del PIL stimato al 12% se va bene: ultimi in Europa. Disfatta delle esportazioni ad Aprile -42% e Maggio -34% rispetto al 2019: ultimi in Europa. Debito pubblico schizzato al 155%: ultimi in Europa. 40% delle imprese a rischio chiusura e 1 milione e 200 mila lavoratori sull'orlo del licenziamento: ultimi in Europa. Spread addirittura peggio della Grecia: ultimi in Europa. Per quanto riguarda invece i prestiti e l'elemosina ricevuti dall'Europa, soldi che è bene ricordarlo arriveranno, se arriveranno, a metà 2021, se l'Italia ha ricevuto più di tutti significa che siamo quelli che peggio hanno saputo affrontare il coronavirus, altrimenti prenderemmo molti meno soldi, come infatti succederà a francesi e tedeschi. Anche qui débâcle totale di Conte e dei suoi ministri. Infine la ciliegina: lo sbarco di una trentina di clandestini dalla Tunisia, con barboncino al seguito, cappellino della signora per la spiaggia, e tanti selfie prima di essere trasferiti a villeggiare in qualche albergo a spese nostre, e mentre vedevo questa scena che mi dava la nausea immaginavo cosa dovessero pensare quel milione di italiani ridotti alla disperazione e che non sanno se, come, e quando torneranno al lavoro, alla vista dei villeggianti tunisini. Sarà un limite mio, ma non riesco a capire le fenomenali capacità di Conte e dei suoi.

Riccardo Gritti

Auto blu

Perché non usano

quelle italiane?

Di fronte a problemi molto più gravi, forse il mio intervento potrà sembrare poco importante ma rimane, secondo me, un segnale della nostra poca attenzione da parte dei nostri governanti all'immagine che diamo all'estero. La Merkel potrebbe girare con auto diverse da quelle tedesche o Macron con auto che non siano francesi o che gli inglesi possano usare auto diverse dalle inglesi? È una questione che mi indispettisce quando vedo come oggi che Conte, ma anche altri nostri politici invece di usare auto italiane se ne vanno in giro con auto straniere. Abbiamo Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Fiat, che usino queste! Siamo forse meno bravi a fare automobili?

Gian Secondo Domenichelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA